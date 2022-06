Galaxy Tab Active4 Pro, la nouvelle tablette renforcée de Samsung arrive !

Avec cette nouvelle Galaxy Tab Active4 Pro, le géant sud-coréen entend proposer une fois de plus une solution pour les professionnels de terrain avec cette nouvelle tablette renforcée. Une tablette dotée d’un stylet et d’une coque renforcée.

De plus en plus de métiers désormais sont connectés et nécessitent une connexion de tous les instants pour aller chercher des plans, des documents… Le numérique est désormais partout et même sur les chantiers et les travaux du bâtiment. Fort de ce constat, certaines entreprises de la Tech se sont orientées vers ses marchés pour apporter des solutions numériques.

C’est notamment le cas avec Crosscall qui propose des téléphones, mais aussi des smartphones et de tablettes renforcées. Mais la marque française n’est pas la seule et Samsung géant de l’électronique c’est lui lancé dans le domaine. On vous avait d’ailleurs présenté la version 2 de cette tablette renforcée en 2017 !!!

Galaxy Tab Active4 Pro,, lancement le 13 juillet 2022.

Samsung n’en est pas à ses débuts dans le monde des tablettes connectées renforcées, la marque propose sa tablette depuis plusieurs années. Cette fois elle nous dévoilera d’ici un mois la dernière évolution avec sa Galaxy Tab Active4 Pro. Pour le moment on ne sait que peu de choses sur cette nouvelle venue, cependant si on se réfère à ce que le constructeur nous proposait avec sa version actuelle on a de quoi avoir un avant-gout.

Ainsi, une fois de plus cette nouvelle venue devrait proposer un écran TFT tactile 10.1 pouces. El devrait être également déclinée en deux versions, une version Wi-Fi et une version LTE. Comme le montre la photo du lancement de la présentation, cette nouvelle version héritera comme la version actuelle d’un stylet.

La coque semble à nouveau renforcée pour éviter en cas de chute que l’écran ne se casse voire la tablette complète.

Prix et Disponibilité.

Une tablette qui devrait entrer en concurrence directe avec la dernière tablette renforcée que propose Crosscall avec sa tablette renforcée Core-T5.Il faudra attendre le 13 juillet pour avoir plus d’informations techniques précises et le prix de cette nouvelle tablette renforcée qui devrait certainement avoisiner les 800€.