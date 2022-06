Nissan JUKE Hybrid N-CONNECTA, plus électrique et connectée.

Nissan JUKE Hybrid N-CONNECTA, le constructeur asiatique propose à tous ceux qui le souhaitent de passer vers une nouvelle motorisation pour leur Juke. Une version hybride qui offre l’avantage à la fois du moteur thermique et celui de l’électrique.

Nissan qui fait partie des acteurs majeurs asiatiques en Europe possède dans sa gamme de véhicules quelques produits phares qui ont su séduire le public européen. On notera par ailleurs que le groupe avec son Nissan Juke propose un SUV pour le moins atypique au niveau du design. Et ce modèle que la marque a décidé de remettre au gout du jour notamment en terme de motorisation.

Nissan JUKE Hybrid N-CONNECTA : une nouvelle motorisation hybride de dernière génération.

Ainsi, Le Juke, crossover urbain emblématique de Nissan, hérite d’une nouvelle motorisation. Une motorisation hybride de dernière génération et qui permet au SUV de rouler en mode 100 % électrique dès le démarrage.

Cette nouvelle motorisation aurait pour but aux dires du constructeur de « privilégier l’efficience, la réactivité et l’agrément de conduite ». En outre, Nissan annonce que son crossover est doté d’une motorisation intelligente qui permet de rouler en mode électrique jusqu’à 80 % en zone urbaine. Cela est notamment dû au fait que son moteur électrique reste actif jusqu’à 55km/h. En outre le véhicule est doté d’une configuration qui force le conducteur à rouler à l’électrique si la batterie le permet dans les zones urbaines en dessous de 50km/h.

Enfin, sachez que Nissan propose son Nissan JUKE Hybrid avec un moteur thermique de 1.6 litre qui offre une puissance de 94 ch. à laquelle viendra s’ajouter 49 ch. issu du moteur électrique.

Et la connectivité dans tout ça ?

Ce nouveau Nissan JUKE Hybrid N-CONNECTA hérite de série du pack et système de navigation NissanConnect. Il permet ainsi de connecter votre smartphone à votre véhicule et prend en charge Apple CarPlay™ et Android Auto™. Votre Nissan JUKE peut même vous servir de borne WiFi (4) et être connecté à plusieurs appareils.

Le véhicule pourra également être associé à l’application pour smartphone du même nom qui vous offrira un panel de fonctionnalités depuis votre téléphone. Ainsi, il sera par exemple possible s »analyser votre conduite, de connaitre la distance parcourue…il sera également possible d’activer le Klaxon ou les feux de la voiture pour la localiser dans un parking.

L’application destinée au smartphone, et gratuite pour les clients, permettra aussi d’avoir un aperçu sur la réserve de carburant ou électrique qu’il reste au Nissan JUKE Hybrid N-CONNECTA. Vous pourrez également vous assurer que les portes de la voiture sont bien verrouillées. et dnas le cas contraires les verouiller.

Prix et Disponibilité.

Les commandes sont ouvertes en concession dès ce mois de juin. Pour ce qui est du prix, cela dépendra bien évidemment de la gamme que vous choisirez, des options que vous prendrez et des remises que vous fera le vendeur. Mais voici les prix d’entrée de gamme :