Test : Tablette Outdoor Crosscall Core T4.

Quand on pense tablette, un modèle affublé d’une pomme en son dos nous vient directement à l’esprit. Malheureusement, celle-ci est toujours décriée des mêmes problèmes à savoir, son autonomie et sa fragilité. Alors, cette fois on s’intéresse à une tablette pas comme les autres. Cette tablette c’est la Crosscall Core T4. Qu’en est-il de cette tablette de l’extrême ?



Préambule.

Crosscall est une marque française existant depuis une dizaine d’années et spécialisée dans l’électronique OutDoor. Bref, les spécificités de leurs produits sont généralement la robustesse et la résistance à des situations ‘extrêmes’. Des produits souvent davantage orienté pour des gens de terrains en quête de produit à tout épreuve. La Core T4 est leur dernier bijou mais parvient-elle à cocher toutes les cases ?

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

AFFICHAGE

ENTRÉES & SORTIES

GPS

MULTIMÉDIA

COMMUNICATION

ALIMENTATION

DIMENSIONS

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

La tablette

Le chargeur secteur et son câble USB-C

Le support X-Blocker

Des écouteurs