Oticon RemoteCare, régler à distance votre appareil auditif.

Oticon annonce la mise en service de son offre Oticon RemoteCare. Une solution qui a pour objectif de permettre à ses clients de ne plus devoir passer dans un centre pour régler son appareil auditif.

Le monde de la santé a fortement évolué avec l’arrivée des objets connectés, du Bluetooth et de la connexion Internet. Ainsi, de plus en plus d’objets connectés sont apparus pour le secteur de la santé. On ne parlera pas bien sur des balances ou des montres connectées qui analysent votre pouls…

Oticon RemoteCare, les objets connectés pour plus de confort.

Oticon est une société spécialisée dans les solutions d’aide auditive. La marque propose depuis des décennies des appareils qui ont pour objectif d’améliorer le quotidien des malentendants léger ou sévère.

En 2017, la marque avait dévoilé au CES de Las Vegas, ses nouvelles aides auditives connectées. Depuis la marque n’a cessé de faire évoluer son produit et va désormais plus loin avec Oticon RemoteCare.

A relire : CES 2017 : OTICON présente OPN, une aide auditive qui se connecte à Internet.

Ainsi, la marque repousse encore un peu plus les limites de ses appareils en proposant désormais un service qui sera en mesure de régler l’appareil auditif à distance. Pour cela, le client devra posséder des aides auditives connectées de la marque, de les associés à son application pour smartphone via Bluetooth et de prendre contact avec le centre d’appel.

Oticon RemoteCare, une nouvelle solution d’e-santé pour offrir aux utilisateurs des consultations de suivi à distance, et une assistance personnalisée.

Comment ça marche ?

Avec Oticon RemoteCare, le client introduit une conversation via visioconférence depuis son smartphone avec son audioprothésiste agréé Oticon. Celui-ci se connecte à son ordinateur et est en mesure d’envoyer vers l’application et le compte client les réglages adéquats suite à un examen en ligne avec le client. Les réglages sont automatiquement transférés de l’application vers l’appareil auditif.

Ainsi, il sera possible au client d’ajuster ses réglages audio où qu’il soit. Et ça, sans devoir passer dans son centre auditif.