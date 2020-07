29 applications pour Android qu’il ne faut pas télécharger !

Tout n’est pas rose dans le monde de Google et encore moins sur l’App Store de Google. L’équipe du White Ops Satori Threat Intelligence and Research Team s’est penchée sur les applications à ne pas télécharger sur l’App Store pour des raisons de sécurité et aussi de publicités.

Ces spécialistes en sécurité informatique et pour smartphone se sont penchés sur un phénomène qui devient de plus en plus présent sur le Play Store de Google. Ce phénomène c’est celui d’applications un peu (beaucoup) bidon qui n’ont pour objectif que de vous bombarder de publicité.

Bizarrement, ces applications circulent librement sur le Play store et représentent même un total d’au moins 3,5 millions de téléchargements.

« L’effet Blur », un procédé pas très net !

Ils viennent de publier un compte rendu avec notamment ce qu’ils appellent « l’effet Blur ». De fait, l’équipe d’experts s’est rendu compte qu’un bon nombre d’applications visant à tromper et à bombarder l’utilisateur de pubs sont en rapport avec le monde des jeux et de la photo. Dans ce dernier cas, les applications possèdent toujours un petit diminutif « blur » en rapport avec l’effet flou pour le segment de la photo.

L’occasion pour l’équipe de rappeler aux utilisateurs d’être vigilants et d’être attentifs à certains comportements. Ainsi, si l’application a tendance à ne pas se fermer ou être accessible autre que via la fonction « paramètres » de votre téléphone, il sera vivement conseillé de désinstaller l’application. De même que si une fois l’application téléchargée et installée vous recevez plus de publicité que la normale, ne perdez pas de temps : Supprimer l’application en question.

Une liste des 29 applications recensées.

Alors, bonne nouvelle, l’équipe d’expert à publier sur son site un joli fichier PDF qui reprend les 29 applications qu’ils ont jugées néfaste pour votre smartphone. Une liste baptisée « ChartreuseBlur Apps » par l’équipe. Une liste qui reprend non seulement le nom de ces applications, mais aussi le nombre de téléchargements et le nom (rarement faux) du développeur. Ainsi, des applications comme « SquareBlurPhoto » ou encore « SmartPhotoBlur » (parfois clonées) atteignent un taux de téléchargement dépassant les +500 000.

Retrouvez cette liste via ce lien.