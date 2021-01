FitBit fait désormais officiellement partie de Google.

L’entreprise FitBit faisait depuis quelques mois l’objet d’un rachat par Google. En effet, le géant du web a vu en la jeune entreprise une nouvelle opportunité. L’annonce a été faite par James Park, CEO, président et co-fondateur hier.

Voilà désormais 13 ans que la société FitBit a été créée. La marque a été un précurseur dans le monde du sport connecté et de la santé. Elle fut parmi les premiers à s’intéresser aux objets connectés de type « Wearable ».

Avec une belle évolution ces dernières années de l’entreprise, elle a fait de l’œil malgré elle aux géants du net Google.

FitBit dans Google ça va donner quoi ?

Le mieux pour en parler, c’est le CEO lui-même qui annonce certaines informations depuis le site de la marque :

« Ce n’est qu’un début, car faire partie de la famille Google signifie que nous pouvons aller encore plus loin pour vous inspirer et vous motiver tout au long de votre parcours vers une meilleure santé.

Nous serons en mesure d’innover plus rapidement, d’offrir plus de choix et de fabriquer des produits encore meilleurs pour répondre à vos besoins en matière de santé et de bien-être. Nous avons constamment repoussé les limites de ce qu’il était possible de mesurer directement au poignet : pas, fréquence cardiaque, suivi du sommeil et du stress.

Avec l’accès aux incroyables ressources, connaissances et à la plateforme mondiale de Google, les possibilités sont véritablement infinies ».

Par ailleurs, la marque souligne qu’il sera toujours possible pour les utilisateurs de bracelets ou de traqueurs d’activité FitBit d’utiliser des services tiers, Apps de santé avec leur compte FitBit.

Avec cette acquisition qui a pris un peu de temps pour finaliser toutes les différentes parties de l’accord, Google entre donc dans l’univers du e-sport et des objets connectés. Pour rappel, Google avait déjà tenté l’expérience avec ses propres solutions, mais en achetant FitBit, la marque s’assure un taux de pénétration nettement plus massif dans un secteur en pleine croissance. Notamment à cause du Covid-19 qui a motivé les gens à faire du sport pour prendre l’air s’aérer.