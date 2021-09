FiiT, un masque connecté plus performant qu’un masque FFP3.

FiiT entend révolutionner le marché du masque « chirurgical » avec son nouveau masque « connecté ». Un masque qui selon la société offre un niveau de filtration 10 fois supérieure à la norme FFP3.

Voilà désormais un peu plus d’un an que nous devons porter un masque chirurgical suite à la pandémie liée au Covid-19.Et si nous devons tous porter un masque chirurgical, certains, comme R‑PUR, vont plus loin dans le concept que le simple masque jetable ou en tissu.

FiiT, un masque doté d’une technologie novatrice.

Ainsi, selon la marque, son masque FiiT® est le masque antipollution le plus efficace au monde. Et pour y arriver, l’entreprise souligne que son masque est équipé de 8 couches de filtration. 8 couches de filtration qui vous permettront de vous protéger contre les particules fines et nanoparticules. Mais aussi contre le pollen, bactéries, virus.

L’entreprise souligne par ailleurs que :

La technologie brevetée R-PUR développée en France est la première au monde capable de vous protéger des nanoparticules d’une taille de 20 nanomètres.

En outre, la marque souligne qu’elle a également travaillé sur le système d’attache pour ne plus avoir « des oreilles d’éléphant ». Un masque qui en outre ne dépasse pas les 40 grammes.

FiiT, un masque connecté qui vous fait économiser les filtres.

Alors, attention, nous parlons ici d’un masque connecté, mais celui-ci ne possède aucune technologie sans fil embarquée. Cependant, la marque propose une application pour smartphone dédiée à son masque. Cette application est ainsi associée à l’usage de votre masque.

De la sorte, quand vous sortez, et utilisez le masque vous le signalez à l’application. Et pareil quand vous ne le mettez pas. De la sorte, l’application notifie en temps réel des informations sur la qualité de l’air, le degré d’exposition et indique quand il faut remplacer le filtre.

L’idée ici est de ne pas jeter vos filtres inutilement alors qu’ils ont encore une efficacité. Notons au passage que l’entreprise souligne que le remplacement du filtre se fait toutes les 6 à 12 semaines en fonction de son utilisation.

Prix et Disponibilité.

La nouvelle gamme de masques FiiT est disponible en précommande à partir du 21 septembre 2021 sur le site R-PUR. Disponible en quantité limitée, la gamme sera vendue au prix exclusif de 99 euros au lieu de 129 euros. Les livraisons auront lieu fin novembre, début décembre 2021.