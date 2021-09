LS50 Wireless II, les nouvelles enceintes de KEF.

Avec ses LS50 Wireless II, KEF spécialiste de l’audio haut de gamme annonce la sortie d’une nouvelle paire d’enceintes. Des enceintes qui viennent donner un nouveau coup de jeune à une première édition qu’on vous avait présentés il y a déjà quatre ans.

KEF est une marque bien connue des mélomanes ou de tous ceux qui aiment « taper dans le haut de gamme » en matière de solution audio. La marque a d’ailleurs quelques best-sellers dans sa gamme et ne cesse de faire évoluer ses enceintes, mais aussi ses casques.

On avait d’ailleurs eu l’occasion de tester son casque sans fil KEF Space One il y a un peu moins de deux ans. Cette fois c’est à nouveau dans le segment des enceintes sans fil que se positionne ce nouveau produit.

LS50 Wireless II, on dirait le même et pourtant.

Effectivement, comme on vous le signalait quelques paragraphes plus hauts, les LS50 Wireless II sont la continuité des modèles LS50 Wireless sortis il y a un peu plus de quatre ans chez le constructeur. Et niveau design, KEF est resté sur sa valeur sur. Ainsi, ces nouvelles enceintes ont exactement le même design et les mêmes connectiques.

Et pour cause, les modifications apportées par la marque avec ce nouveau modèle se font surtout à l’intérieur » des enceintes.

Tout d’abord, cette enceinte hérite d’un haut-parleur Uni-Q de 12e génération avec MAT. Une enceinte qui selon KEF offre une Distorsion extrêmement faible avec un THD (Distorsion harmonique totale) de seulement 0.07%.

Par ailleurs, les LS50 Wireless II s’offrent désormais une puissance de sortie de l’amplificateur intégré (par système) de 760W contre 460W pour l’ancien modèle.

De la connectivité sans fil à toutes les sauces.

Cette nouvelle paire d’enceintes LS50 Wireless II se veut encore plus compatible avec les services de streaming audio. Ainsi, elles sont compatibles avec Spotify, Apple Music, QQ Music, Amazon Music, Tidal, Qobuz, Deezer et les podcasts et les radios web.

La connexion aux enceintes pourra se faire depuis un smartphone ou un ordinateur ou toute autre source Bluetooth. Elles sont également compatibles avec Roon mais aussi ChromeCast. L’interconnexion entre les enceintes peut se faire sans fil également. Enfin, elle propose un système multi-room.

Prix et Disponibilité.

Les enceintes LS50 Wireless II sont commercialisées au Prix public indicatif de 2 799€ TTC la paire.