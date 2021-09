Sound Blaster Katana V2, la nouvelle barre de son Bluetooth de Creative.

Avec sa toute nouvelle Sound Blaster Katana V2, la marque Creative apporte une nouvelle solution audio avec cette barre de son orientée gaming avec rendu holographique Super X-Fi.

Creative on ne cesse de vous le dire est une marque qui a su marquer de son empreinte le segment des périphériques pour ordinateur. De fait, depuis de nombreuses années des solutions audio pour sublimer le son de votre ordinateur. En outre, la marque propose une gamme complète de produits audio pour gamer.

Sound Blaster Katana V2, la barre de son des gamers ?

C’est en tout cas comme tel que la marque présente cette nouvelle barre de son. Une barre de son qui intègre les technologies audio qu’à développer la marque comme notamment sa technologie Super X-Fi UltraDSP. À noter que la barre de son Sound Blaster Katana V2 est également équipée de la technologie Sound Blaster.

En outre la marque propose deux modes baptisés Scout Mode et SXFI BATTLE Mode.

« Le Scout Mode est l’un des modes sonores qui nous caractérisent. Il se concentre sur la détection des sons par le biais de signaux audio améliorés, mettant en évidence chaque détail du jeu qui pourrait faire ou défaire le jeu. Qu’il s’agisse du bruit fait par vos ennemis lorsqu’ils rechargent leurs armes ou d’un léger bruissement dans l’herbe, le Scout Mode identifie les sons et les reproduit directement dans vos oreilles. Détectez le moindre mouvement de vos ennemis avant même de les voir à l’écran ! » « Vivez une immersion audio sans précédent en entendant les sons de l’environnement de vos jeux, comme si vous étiez physiquement présent dans le jeu. Le SXFI BATTLE Mode est le premier et le seul mode sonore qui vous permet d’entendre non seulement la direction des tirs, mais aussi la distance, afin que vous puissiez localiser vos ennemis au millimètre près ».

Tels sont les informations que nous donne la marque sur ces modes.

Pour ce qui est des entrées, la barre de son Sound Blaster Katana V2 est équipée d’une entrée HDMI, un port USB-C, une entrée optique, une entrée auxiliaire, et du Bluetooth.

Pour ce qui est du Bluetooth, on trouve aussi du Bluetooth® 5.0. Creative souligne que sa barre de son fonctionne avec diverses plateformes. Ainsi, la barre de son peut être associée à des consoles de jeu telles que la PS5™, PS4™, Xbox Series ou encore la Nintendo Switch™. En plus des PC, Mac et des appareils mobiles.

Quelques infos techniques audio.

Cette barre de son est équipée de deux microphones Beamforming intégrés. On notera aussi la présence de 2 Haut-parleurs Médians de 34 mm, 2 Tweeters de 19 mm et 1 Haut-parleur de Subwoofer de 165 mm. Le tout offre une puissance de sortie jusqu’à 126 W RMS.

Pour ce qui est de la taille de cette barre de son Sound Blaster Katana V2, elle mesure 600 x 89 x 60 mm pour un poids de 1,6 kg. De plus, la barre de son est accompagnée d’un caisson de basse de 250 x 114 x 367 mm de 6 kg.

La barre de son est également accompagnée d’une télécommande qui permet de la piloter. Et pour être encore plus dans l’air du temps, la barre de son Sound Blaster Katana V2 est également compatible avec l’application Creative qui pourra être installée sur votre smartphone, qu’il s’agisse d’un iPhone ou d’un smartphone Android.

Prix et Disponibilité.

La Sound Blaster Katana V2 est disponible au prix de 329,99 €.