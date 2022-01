xFi Advanced Gateway, Comcast dévoile un routeur Wi-Fi 6E, Zigbee et Matter.

Comcast frappe fort avec ce nouveau xFi Advanced Gateway, un routeur qui intègre non seulement du Wi-Fi 6E, mais aussi les protocoles chers aux acteurs de la domotique c’est-à-dire le Zigbee et Matter.

Le câblo-opérateur américain vient d’annoncer la sortie pour ses clients/abonnés d’un tout nouveau routeur ou box comme on les appelle chez nous. Et le moins que l’on puisse dire c’est que l’opérateur a décidé de séduire les clients les plus digitaux d’entre eux.

xFi Advanced Gateway, la box qui déchire sa mère !

Alors, oui chez nous les fournisseurs d’accès internet ne cessent de faire évoluer leur équipement pour proposer désormais des box toujours plus complètes. Fini l’époque où vous aviez un modem classique basique. Désormais, les Box sont devenus des produits réseau complets.

Et il semblerait que Comcast voit encore plus grand pour ce qui est du bien-être numérique de ses clients. Ainsi, l’opérateur américain vient d’officialiser la sortie de son xFi Advanced Gateway, un modem/routeur qui se présente sous la forme d’une tour verticale ultra complète.

Ainsi, ce nouvel équipement intègre du Wi-Fi 6E. Par ailleurs, intègre ainsi les trois gammes de fréquences à savoir du 2.4GHz, du 5 GHz et du 6 GHz. Niveau connectique filaire, le xFi Advanced Gateway est également équipé de port Ethernet 10 gigabits. De quoi permettre aux abonnés de ne pas voir leur vitesse étranglée par le réseau interne.

Un routeur taillé pour la domotique !

Mais ce qui est le plus surprenant, c’est que ce routeur au demeurant destiné à la connexion Internet à proprement parler a été pensé également pour les clients qui ont de la domotique chez eux. De fait, ce routeur est compatible également avec les normes ZigBee et Matter. De la sorte, le routeur du fournisseur d’accès peut également servir de hub ou de bridge pour tout l’IoT de la maison.

Il suffira ainsi de connecter directement les dispositifs domotiques ZigBee ou Matter directement sur le routeur de Comcast pour que les équipements soient connectés.

Par ailleurs, Comcast souligne que son routeur xFi Advanced Gateway est compatible avec l’application Xfinity xFi disponible pour smartphone qui permet de régler tous les paramètres directement depuis son smartphone. Des fonctions par exemple le blocage d’une machine sur le réseau ou encore la gestion du contrôle parental.

Prix et Disponibilité.

Comcast indique que les clients commenceront à obtenir les nouveaux routeurs «au cours des prochains mois», les personnes qui paient pour Internet Gigabit ou son forfait complet xFi l’obtiendront en premier.