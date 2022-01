Samsung Eco Remote 2022, elle utilise le Wi-Fi pour se recharger.

Cette année avec la Samsung Eco Remote 2022, le constructeur coréen va encore plus loin en matière d’autonomie de batterie pour sa télécommande. De fait, en plus du solaire, cette fois la marque exploite la technologie RF pour recharger sa batterie et extraire définitivement les piles classiques.

Non, nous n’inventons pas n’importe quoi et oui vous avez bien lu : une télécommande qui se charge via les ondes et RF et plus particulièrement des ondes Wi-Fi de votre routeur ou votre box.

A relire :Androïd TV transforme votre smartphone en télécommande pour TV. Avec Androïd TV, Google a su pénétrer le marché des TV connectées et des BOX TV des opérateurs. Avec l’arrivée d’Android 12, Google veut désormais transformer votre smartphone Android en télécommande pour…

Samsung Eco Remote 2022, trois solutions de recharge.

Alors, tout d’abord, cette nouvelle télécommande de Samsung reprend le concept du modèle que la marque avait présenté l’année passée. Une télécommande pour ses téléviseurs qui avait sur la face arrière des cellules solaires qui permettaient de recharger les batteries de la télécommande simplement via la luminosité solaire.

Cette fois le constructeur coréen repousse encore un peu plus les limites en proposant une autre solution de charge sans fil autre que le solaire. Il s’agit cette fois d’exploiter une technologie qui existe depuis un moment, mais qui n’est pas souvent exploitée.

Cette technologie consiste à convertir des ondes RF en énergie (faible quantité/voltage). Et donc, cette télécommande sera à même de se charger en exploitant les ondes Wi-Fi émises par votre routeur Wi-Fi ou votre Box.

Et quoi de plus intéressant pour Samsung de présenter cette nouvelle télécommande à l’occasion du CES de Las Vegas.

Mais comment ça marche ?

L’avantage de ce procédé c’est qu’il n’est pas nécessaire que la télécommande se trouve proche du routeur par exemple pour du Bluetooth. Attention cependant, il ne faut pas non plus que le signal soit trop faible, car cela risque d’interrompre la charge.

Concrètement, la télécommande peut se trouver à un environ 30 mètres du routeur (selon les murs et l’environnement bien sûr). À noter également que cette technologie ne fonctionne que la gamme de fréquences des 2.4GHz.

Enfin, dernier détail que souligne Samsung, c’est que cette télécommande est fabriquée avec des matériaux recyclés. Et pour accentuer l’aspect écologique, Samsung dit ne pas avoir intégré de batterie pour conserver l’énergie, mais un condensateur.

Prix et Disponibilité.

En outre, cette nouvelle version Samsung Eco Remote 2022 est disponible ou en noir ou en blanc.