ZTE, la 5G fait exploser ses bénéfices.

Bonne nouvelle pour ZTE, constructeur chinois qui ne cesse d’évoluer. Effectivement, la marque vient de rendre officiel son chiffre d’affaires pour les neuf premiers mois de 2021. Et son bénéfice net a augmenté de 130,9% en glissement annuel.

Si le constructeur chinois a dû faire face à certaines restrictions de la part des États-Unis il y a quelques années maintenant, il semble avoir su tirer son épingle du jeu en s’attaquant à d’autres marchés bien plus intéressants. Et ces marchés se sont ceux du smartphone 5G.

La 5G vecteur de croissance pour ZTE.

Ainsi, parmi les leviers qui ont amené la société à avoir une augmentation à deux chiffres de ses revenus, se trouve la 5G. De fait, Le COO de la marque, Xie Junshi, a déclaré lors d’une conférence que son activité d’opérateur avait enregistré une part de marché plus importante des produits de réseau sans fil et de base 5G en Chine.

Une progression donc qui a été liée à la fourniture de solution 5G que ce soit au grand public ou en partenariat avec les opérateurs chinois et ses autres partenaires.

Ainsi, le bénéfice net de la marque a augmenté de 130,9% en glissement annuel pour atteindre 516,9 millions de dollars pour un chiffre d’affaires de 13 milliards de dollars, en hausse de 13,1%.

ZTE mise dans la recherche et investit.

Le constructeur a aussi annoncé qu’il avait fortement investi dans la R&D (recherche et développement). Les dépenses ont d’ailleurs augmenté de 31,3 % pour atteindre un peu plus de 2 milliards de dollars. L’entreprise chinoise a en outre souligné qu’elle s’était associée avec les meilleures universités et instituts de recherche pour établir des « mécanismes de coopération à long terme pour l’innovation ».