L’enceinte connectée Cabasse Rialto tire son nom du plus célèbre et ancien pont de Venise. Elle symbolise la jonction entre la hi-fi traditionnelle et les technologies connectées développées ces dix dernières années par Cabasse. C’est ce que nous allons voir d’un peu plus près.

Préambule.

Fondateur de Cabasse, entreprise brestoise mondialement connue pour ses enceintes très haute fidélité, Georges Cabasse (physicien et musicien ) s’est éteint à l’âge de 91 ans. Il laisse derrière lui une entreprise innovante qui s’est taillé une solide réputation auprès de la clientèle internationale de l’acoustique de luxe. Issu d’une famille de luthiers installée dans les Vosges, passionné de musique et animé du désir de restituer le son d’un orchestre en conditions réelles, Georges Cabasse avait créé la Maison du Haut-parleur à Neuilly-sur-Seine en 1950, avec son épouse Élisabeth. L’entreprise se fait connaître dès 1953 en équipant Le Grand Rex, premier établissement équipé de la technologie Cinémascope. Ce fut le début d’une longue aventure industrielle qui commença dans la zone industrielle de Kergonan, puis sur le site de Plouzané (29) à partir de 2003, où elle recrute les meilleurs ingénieurs. Toujours avec une longueur d’avance, l’entreprise enchaîne les innovations. Elle met au point les enceintes trois voies dès 1974. Un savoir-faire reconnu qui lui vaut d’équiper la Géode, temple de la modernité en 1984.En 1998, c’est le porte-avions nucléaire Charles-de-Gaulle qui profite de la technologie « Made in Brest ». Une renommée qui fait aussi des jaloux, puisque l’histoire locale raconte que des amateurs de hi-fi japonais ont un jour été surpris en train de cambrioler les labos de Cabasse, surnommé alors le « Bocuse du haut-parleur ». Sur le plan commercial, c’est Elisabeth Cabasse qui fait rayonner la société, le fondateur préférant rester discret dans la vie publique. En 2006, l’entreprise est vendue au géant Canon et la production transférée à Liffré (35). Grâce au rachat, en 2014, par la société Awox de Montpellier spécialisée dans les objets connectés, la PME rapatrie sa production à Brest et retrouve un nouvel élan grâce à sa gamme streaming. Près de 8 millions d’euros de chiffre d’affaires

Présentation – Description.

Ces nouvelles enceintes audio Cabasse Rialto sont équipées de la technologie HELD (High Excursion Low Distorsion*). Cette technologie offre aux enceintes des graves profonds sans distorsion. Le constructeur français ajoute également la technologie brevetée DEAP (Digital Enhancement of Acoustical Performance – DEAP**).

Les Cabasse Rialto sont des haut-parleurs dotés d’un diamètre de seulement 17cm et qui sont disposés sur le même axe. Une technologie mise au point en 1952 par la marque. Présent également un médium tweeter co-axial en fibre de carbone de 13 cm. Cabasse annonce pour ces enceintes une puissance de 300 W RMS / 600 W crête pour les Aigus, 300 W RMS / 600 W crête pour les Medium et 450 W RMS / 900 W crête pour les graves.

Grâce à l’utilisation d’un nouvel haut-parleur sur les enceintes Cabasse Rialto, toute la dynamique et la précision des enregistrements est restituée . La face avant intègre ainsi un haut-parleur coaxial avec médium de 13 cm en fibre de carbone au centre duquel prend place le tweeter. Aligné sur le même axe que ce haut-parleur, mais disposé au dos de l’enceinte, prend place un haut-parleur de 17 cm exclusivement dédié aux basses.

Cette conception favorise une très grande dynamique tout en réduisant la distorsion. L’enceinte Cabasse Rialto est ainsi capable de descendre jusqu’à 30 Hz, exceptionnel pour pour une enceinte de bibliothèque active.

Connectivité et connectique:

Une connectivité et une connectique à toutes épreuves, Cabasse a équipé ses enceintes Cabasse Rialto d’un port Ethernet, d’un port Optique SPDIF, d’un port Analogique RCA et même un port USB est présent. À noter qu’en matière de sans fil, l’utilisateur pourra choisir entre une connexion directe en Bluetooth avec son smartphone, tablette… ou en Wi-Fi.

Cabasse Rialto permet le réglage de certains paramètres directement depuis l’enceinte grâce un écran tactile de contrôle qui permet d’augmenter ou diminuer simplement le volume avec sa bague de rotation, changer ses sources ou ajouter ou modifier ses radios préférées.

Bien entendu il reste possible d’effectuer ces réglages directement depuis l’application pour smartphone qui lui est dédiée. A l’instar des grands fournisseurs d’ampli HIFI il est possible via l’application Cabasse StreamCONTROL de calibrer le rendu sonore de votre pièce pour un meilleur rendu des Cabasse Rialto. Une fonction brevetée par le constructeur français qui nomme cette fonction « la calibration automatique de salle ». Et le tout dans une enceinte qui mesure 26 x 20,6 x 23,9 cm pour un poids de 19.5 kg.

Caractéristiques techniques du constructeur:

121 dB stereo

30 – 27 000 Hz

Medium-tweeter | Midrange-tweeter 13 cm coaxial BCI

Woofer 17 cm HELD

Amplification:

Aigu | Trebble : 300 W RMS / 600 W crête | peak

Medium | Midrange : 300 W RMS / 600 W crête | peak

Grave | Low : 450 W RMS / 900 W crête | peak

Ethernet – WiFi – Bluetooth

Micro USB – Optique SPDIF – Jack 3.5 mm

Dimension: 26 x 20,6 x 23,9 cm Poids : 19.5 kilos

Entrées digitales: – 1 entrée DLNA : filaire avec prise RJ45

ou Wi-Fi dual band 2×2 802.11a/b/g/n/ac

– 1 entrée Bluetooth 4.2

– 1 entrée optique S/PDIF

– 1 entrée USB 2.0 5V 1A

– 1 prise TV

Entrée analogique RCA stéréo

Alimentation 100-240 V ~60/50 Hz, 6A

Consommation 2100 W

Consommation en mode Eco 2,9 W @ 100-240VAC~50/60Hz

Contrôleur Ecran LED tactile couleur avec bague rotative de volume et capteur de proximité

Réseau: 10/100Mb Ethernet MAC & PHY

Wireless LAN 802.11b/g/n

Sécurité WPS 2.0

Lecteur audio digital (DMR sous DLNA 1.5)

Formats audio streaming

Wifi/RJ45

MP3, AAC, WMA, WAV, AIFF, FLAC, ALAC jusqu’à 24 bits/ 192 kHz

ogg , vorbis , dsd 64 /128, dsf

wmalossless via USB ou NAS

Contrôle vocal Google

Services Musicaux Qobuz, Deezer, Napster, Spotify Connect, Tidal connect , vTuner, AirPlay

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

2 enceintes Cabasse Rialto

Cable HDMI 1.5m

Cable optique 2m

2 Cordons d’alimentation

2 Housses de protection

Manuel d’installation