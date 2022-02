Apple veut améliorer la sécurité contre les AirTags.

AirTags, derrière ce nom se cache le dernier objet connecté d’Apple qui a pour fonction de permettre de retrouver ses objets. Mais de nombreuses personnes se sont plaintes d’avoir été suivie par des AirTags. Apple vient d’annoncer qu’il allait mettre en place un système de détection des AirTags intrus.

Si vous avez suivi l’actualité high-tech ces derniers mois vous avez vu qu’Apple a lancé il y a quelques mois maintenant ses fameux AirTags. Une petite pastille connectée qu’il est possible de géo localiser depuis son smartphone.

AirTags, la solution pour ne pas perdre ses objets préférés.

Alors, non le concept n’est pas vraiment novateur. Et pour preuve, nous avions déjà testé par le passé des objets similaires. On pense notamment au Wistiki. Mais la particularité des AirTags c’est qu’ils sont vraiment petits.

Ainsi, il suffit de mettre votre AirTag dans le coffre de votre voiture, votre sac à main ou votre portefeuille pour pouvoir les retrouver à tout moment. Et pour cela il suffira de le configurer avec votre iPhone. Oui, mais voilà, dès sa sortie le dispositif a été utilisé par des personnes malveillantes.

AirTags, l’outil de pistage des voleurs ou autres.

En effet, à peine le dispositif est sorti que de nombreuses personnes ont trouvé avec le AirTags, une « bonne » manière pour leurs méfaits. Ainsi, les AirTags ont été utilisés pour localiser des voitures et suivre les habitudes des gens pour aller les cambrioler.

D’autres ont été utilisés pour localiser et suivre des personnes. Le cas le plus marquant et rendu public a été notamment celui du top model Brooks Nader qui a dit avoir retrouvé un AirTag dans son manteau.

Apple prend action et apporte de l’information.

Suite à ce constat, le géant américain vient d’annoncer qu’il allait prendre des dispositions. Notamment des messages d’avertissement lors de l’installation signalant qu’il est illégal de suivre des gens sans leur consentement et que toute plainte déposée à la police par un tiers entrainera la mise à disposition de la police toutes les informations concernant le propriétaire de l’AirTag « espion ».

Apple ajoutera prochainement une fonction qui permettra de suivre un AirTag indésirable pour les possesseurs d’iPhone 11, d’iPhone 12 et d’iPhone 13. L’outil affichera la direction et la distance d’un AirTag indésirable. Apple indique qu’il prévoit également de mettre à jour ses alertes de suivi indésirables pour avertir les gens plus tôt que quelqu’un pourrait être en train de traquer.

La firme affiche sur son site :

AirTag est conçu pour décourager le pistage non désiré. Si l’AirTag d’une autre personne se retrouve dans vos affaires, votre iPhone remarquera qu’il voyage avec vous et vous enverra une alerte. Après un certain temps, si vous ne l’avez toujours pas trouvé, l’AirTag émettra un son pour vous faire savoir qu’il est là.

Bien sûr, si vous vous trouvez avec un ami qui possède un AirTag, ou dans un train avec un tas de personnes possédant un AirTag, ne vous inquiétez pas. Ces alertes sont déclenchées uniquement lorsqu’un AirTag est séparé de son propriétaire.

L’entreprise souligne aussi qu’elle va mettre à jour ses AirPods Pro , AirPods Max et AirPods de troisième génération pour que ceux-ci ne génèrent plus des alertes sur votre iPhone signalant un périphérique inconnu, mais bien vos Airpods.

Bref, autant de nouvelles fonctionnalités qui ont pour objectif de redorer l’image d’Apple auprès du grand public et de faire en sorte que ses AirTags ne soient pas perçus comme un objet connecté malveillant ou du moins qui sert des personnes malveillantes.