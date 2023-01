Le constructeur automobile allemand BMW vient d’annoncer la mise à jour de son « BMW iDrive Operating System ». Il s’agit de son logiciel système présent sur ses voitures de dernière génération qui possèdent désormais le « BMW iDrive Operating System 7 ou 8 ». Une mise à jour qui donne certaines nouvelles fonctionnalités à l’application pour smartphone.

Les voitures actuelles sont de plus en plus équipées d’électronique et d’aide à la conduite. En outre, depuis quelques années maintenant, nos voitures deviennent aussi connectées. De fait, si vous avez fait l’acquisition récente d’une voiture, il est fort possible que vous puissiez accéder à certaines informations depuis votre smartphone.

La marque allemande BMW n’échappe pas à la règle et annonce une mise à jour qui offre de nouvelles fonctionnalités à ses véhicules notamment en matière de prise de contrôle à distance.

BMW iDrive Operating System pour plus d’interaction avec l’application pour smartphone.

Ainsi, BMW vient de nous annoncer officiellement la mise à jour du système d’exploitation de ses voitures qui passe désormais par le BMW iDrive Operating System 7 ou BMW iDrive Operating System 8 selon les véhicules. Cette nouvelle mise à jour apporte son lot de nouveautés et de nouvelles fonctions.

Cette nouvelle mise à jour permet aux utilisateurs de partager la Clé numérique BMW pour leur véhicule entre un iPhone et un smartphone Androïd pour la première fois. Les clés numériques BMW partagées sont également plus faciles à activer dans le véhicule. Ainsi, la clé numérique BMW partagée via smartphone peut être activée directement dans le véhicule en saisissant un code d’activation.

Une autre fonction pour le moins intéressante, c’est le stationnement télécommandé.

Cette fonction permet aux clients d’effectuer des manœuvres de stationnement télécommandées à l’extérieur véhicule à l’aide de l’application My BMW. Attention tout de même, cela ne fonctionnera que si vous êtes à moins de six mètres du véhicule. Pas question d’être au bout du parking et de faire stationner ou faire sortir votre voiture de son emplacement de parking. Par ailleurs, il sera également possible d’utiliser la fonction « dernière manœuvre enregistrée ». Il s’agit de la fonction que BMW avait présentée et qui permet d’effectuer la dernière manœuvre faite sur une dizaine de mètres.

Remarque : ces dernières fonctions pourront être accessibles ou non selon certains modèles et dans certains pays souligne BMW.

Enfin, pour le marché américain, BMW annonce aussi avoir signé un partenariat avec AT&T. Ce partenariat permettra l’usage du « Personal eSIM » qui intègrera les véhicules BMW avec le système d’exploitation 8. Il permettra le support de la 5G. La 5G permettra au véhicule de communiquer pour les mises à jour et autres services comme notamment la fonction Hotspot Wi-Fi de la voiture.

Prix et Disponibilité.

La mise à niveau du logiciel à distance du BMW iDrive Operating System est actuellement disponible pour plus de 30 modèles BMW et donc presque toutes les BMW avec système d’exploitation BMW 7 et 8. La disponibilité des mises à niveau, des services et des fonctions dépend du modèle et de l’équipement du véhicule ainsi que les logiciels installés dans le pays respectif. À noter qu’il vous suffira d’aller dans les paramètres de la voiture pour voir si vous pouvez faire la mise à jour. Celle-ci est totalement gratuite.