Vega arrive sur les appareils Fire TV d’Amazon.

Amazon est en passe dans un avenir proche de remplacer son Fire OS par « Vega », un nouveau système d’exploitation maison qui s’affranchirait d’Android sur lequel est basé Fire OS installé sur bon nombre de ses équipements.

Amazon est un mastodonte de la vente en ligne et du stockage de données avec ses serveurs AWS. Le géant de Jeff Bezos propose aussi ses propres produits hardware comme les Fire TV qui ont pour vocation de fournir un media center à n’importe quel téléviseur connecté.

« Vega », un nouveau système d’exploitation pour se « libérer » d’Androïd.

Jusqu’ici les Fire TV fonctionnent avec un système d’exploitation nommé Fire OS qui est basé sur le projet Android Open Source (AOSP) ce qui explique pourquoi la plupart des applications Android peuvent s’exécuter facilement sur les appareils Amazon.

Mais la société a pour volonté de remplacer son système d’exploitation pour passer vers un nouveau système développé depuis quelques années et qui a pour nom « Vega ». C’est en tout cas ce que certaines sources ont démontré.

Vega est décrit comme un système d’exploitation Web basé sur Linux. Des centaines de personnes faisant partie du groupe Device OS d’Amazon travailleraient sur le développement. Le nouveau système d’exploitation alimentera tous les appareils Amazon, y compris les produits IoT. L’objectif ultime est de remplacer complètement Android sur les appareils Fire TV. Il se pourraient aussi que l’OS soit installé sur d’autres appareils également type IoT.

Quid des applications disponibles ?

Pour le moment très peu d’informations concernant une éventuelle plateforme qui pourrait voir intégrer des applications développées pour son écosystème. Ce sera très certainement le point crucial pour le passage vers ce nouveau système d’exploitation pour les utilisateurs. En effet, il sera impératif que le «magasin d’applications » soit conséquent pour que l’utilisateur puisse trouver son bonheur.

Et il est vrai qu’il n’est pas toujours évident de mettre ça en plus et de faire face à un système comme Android bien ancré et qui propose une multitude d’applications. Microsoft a essayé fut un temps avec son système d’exploitation pour smartphone sans succès. Huawei avec son HarmonyOS et son store semble se débrouiller assez bien.

Le géant Amazon a encore quelques mois devant lui cependant. Effectivement, jusqu’à présent pas de date de sortie officielle et pas d’annonce officielle non plus. Toutefois, certains pensent que Vega pourrait voir le jour avec l’arrivée des nouveaux Fire TV prévu pour 2024.