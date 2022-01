Lenovo Yoga 9i, le nouveau convertible de Lenovo au format 14 pouces.

Lenovo a dévoilé son nouvel ordinateur portable Lenovo Yoga 9i à l’occasion du CES. Un nouveau PC portable ultra portable équipé d’un écran 14 pouces.

Lenovo profite du salon de Las Vegas comme tous ses concurrents pour présenter ses grosses nouveautés en matière d’électronique et d’informatique. Et c’est le cas avec l’arrivée du tout récent Lenovo Yoga 9i.

Lenovo Yoga 9i, Intel dernière génération et solution hybride.

Lenovo propose donc un nouvel ordinateur portable qui selon ses dires est l’un des ordinateurs portables convertibles les plus minces, légers et rapides de Lenovo. Par ailleurs, ce nouveau venu hérite de la certification Intel Evo.

À noter que le Lenovo Yoga 9i est équipé de la dernière génération de processeur Intel® Core™ i7-1260P de 12e génération. Pour ce qui est de la mémoire embarquée et le stockage, le client pourra choisir entre différentes configurations avec jusqu’à 32 Go de mémoire vive et du SSD pour le stockage.

Pour ce qui est de l’écran, le Lenovo Yoga 9i a droit à un écran tactile OLED 4K, certifié VESA® DisplayHDR™ 500 True Black et couvrant 100 % du DCI-P3 d’une taille de 14 pouces. Un écran qui profite comme toute la gamme Yoga de la marque de charnières qui permettent de le faire pivoter à 360°. De la sorte, l’écran peut être mis à plat et le Lenovo Yoga 9i peut servir de tablette.

Du son de qualité pour séduire !

Pour ceux qui font de la vidéo-conférence ou qui aiment regarder des vidéos YouTube, des films ou des séries en streaming, Lenovo a équipé son ordinateur portable de nouveaux haut-parleurs encore plus puissants que la génération précédente.

La marque nous informe :