Lenovo Yoga™ Slim 9i, Yoga 9i, Legion Slim 7i, trois nouveaux ordinateurs haut de gamme.

Lenovo acteur majeur dans le monde des ordinateurs portables vient d’annoncer le débarquement de trois nouveaux modèles d’ordinateurs portables destinés au grand public. Ces nouveaux venus répondent au nom de Lenovo Yoga™ Slim 9i, Lenovo Yoga 9i et le Lenovo Legion Slim 7i.

Lenovo n’a de cesse de nous proposer des ordinateurs portables de qualité. Effectivement, la marque est très active dans un segment qui avait perdu des parts de marchés il y a quelques années, mais qui reste toujours un segment important dans le monde de l’informatique et du high-tech. Ainsi, tout un temps, certains ont cru que la tablette et le smartphone viendraient supplanter voir couler le marché des ordinateurs portables. In fine, il n’en est rien et le marché continue à vendre.

Lenovo n’a pas lâché son os. Le constructeur continue à nous inonder d’ordinateurs portables toujours plus fins, plus performants. La marque revient cette fois avec trois nouveaux modèles : les Lenovo Yoga™ Slim 9i, Yoga 9i, Legion Slim 7i.

Lenovo Yoga Slim 9i, petit costaud et en cuir !

Ce modèle est un modèle au format 14 pouces qui séduira ceux qui emportent leur PC portable partout. L’ordinateur pèse 1.26kg pour une taille de 318 x 200.9 x 13.9–14.6 mm. On retrouve un processeur Intel Core de dernière génération. La mémoire embarquée est extensible jusqu’à 16GB. Pour ce qui est du stockage, Lenovo a opté pour un SSD au choix de 512 GB / 1 TB / 2 TB.

Pour ce qui est de l’écran, le Lenovo Yoga Slim 9i reçoit une dalle de 14 pouces UHD IPS affichant une résolution de 3840px x 2160px.

La connectivité embarquée propose du WiFi 6 (802.11 ax) 2x2et du Bluetooth® 5.0. Pour ce qui est de la connectique, on trouve 3x USB Type-C™ Thunderbolt™ 4 et 1 port Audio Jack.

Lenovo Yoga 9i, 14 ou 15 pouces au choix.

Disponible dans deux tailles d’écran, ce modèle est équipé de charnières qui permettent de faire pivoter l’écran à 360°. Globalement il intègre les mêmes caractéristiques que la version Slim à l’exception du Bluetooth qui passe en 5.1. Le Wi-Fi quant à lui reste du WiFi 6.

Legion Slim 7i, un ordinateur portable pour gamer ?

Ce modèle embarque une dalle de 15 pouces et une GeForce RTX. Il intègre jusqu’à la 10e génération du processeur mobile Intel Core i9 série HK. Ce modèle est proposé en gris ardoise. Le châssis quant à lui est conçu en aluminium.

Si le Legion Slim 7i embarque une carte graphique GeForce RTX 2060, il ne s’arrête pas là. Effectivement, il est également muni de la technologie Advanced Optimus. Celle-ci permet de gérer les cartes graphiques du système en passant intuitivement d’une carte graphique intégrée à une autonomie fortement augmentée.

Prix et disponibilité.

Le Lenovo Yoga Slim 9i de 14 pouces (connu sous le nom de Yoga Pro 14s en Chine et IdeaPad Slim 9i en Amérique du Nord) sera disponible à partir de 2 699 € et à partir de décembre 2020.

Les Yoga 9i de 14 et de 15 pouces seront disponibles à partir de 2 499 €. La version de 14 pouces sera disponible à partir de décembre 2020 et la version de 15 pouces à partir de novembre 2020.