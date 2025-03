HP Fury G1i 18” : le nouveau notebook surpuissant de HP

Le marché des ordinateurs portables professionnels accueille un nouveau venu de taille : le HP Fury G1i 18”. Ce notebook de 18 pouces promet de redéfinir les standards de performance et de productivité pour les professionnels exigeants.​

La marque HP étoffe ainsi son catalogue avec une machine pensée pour les développeurs, les scientifiques des données et les créatifs nécessitant une puissance de calcul élevée. Le HP Fury G1i 18” se positionne comme une alternative sérieuse aux stations de travail de bureau, offrant mobilité et performance.​

HP Fury G1i, Un écran généreux pour une productivité accrue

Avec son écran de 18 pouces, le HP Fury G1i offre une surface d’affichage augmentée de 30 % par rapport aux modèles 16 pouces. Cette dimension supplémentaire facilite la gestion de tâches complexes, l’édition de médias haute résolution et le travail multitâche. La résolution WQXGA (2560×1600) couplée à un taux de rafraîchissement de 165 Hz assure une expérience visuelle fluide et détaillée. ​

Des performances de pointe grâce à des composants haut de gamme

Sous le capot, le HP Fury G1i 18” est équipé des derniers processeurs Intel Core Ultra, jusqu’au modèle Core Ultra 9 285HX atteignant des vitesses de pointe de 5,5 GHz. Ces processeurs intègrent une unité de traitement neuronal (NPU) offrant jusqu’à 13 TOPS de performance en intelligence artificielle. La prise en charge des GPU NVIDIA RTX de nouvelle génération garantit des performances graphiques exceptionnelles pour les applications les plus exigeantes. ​

Une capacité de mémoire et de stockage impressionnante

Le HP Fury G1i 18” ne fait pas de compromis sur la mémoire et le stockage. Il supporte jusqu’à 192 Go de mémoire DDR5 et propose une capacité de stockage interne pouvant atteindre 16 To via des disques PCIe Gen5 NVMe. Cette configuration élimine le besoin de solutions de stockage externes, offrant une réactivité et une capacité de stockage sans précédent. ​

Une connectivité complète pour une utilisation professionnelle

La connectivité est un autre point fort du HP Fury G1i 18”. Il est doté de ports Thunderbolt 5, HDMI 2.1, USB-A, d’un lecteur de cartes SD et d’un port Ethernet, assurant une compatibilité avec une large gamme de périphériques et de réseaux. ​

Un système de refroidissement avancé pour une performance durable

Pour gérer la chaleur générée par des composants aussi puissants, le HP Fury G1i 18” intègre un système de refroidissement à trois ventilateurs, complété par la technologie Vaporforce de HP. Cette conception permet de maintenir des performances élevées même sous des charges de travail soutenues, avec une enveloppe thermique (TDP) pouvant atteindre 200W sans throttling. ​

Un design robuste et une expérience utilisateur optimisée

Malgré sa taille imposante, le HP Fury G1i 18” reste portable, s’intégrant dans un sac à dos de 17 pouces. Il est équipé d’un clavier rétroéclairé RGB résistant aux éclaboussures, de quatre haut-parleurs Poly Studio, de microphones à double array et d’une caméra IR optionnelle pour la reconnaissance faciale. ​

Récapitulatif technique

Processeur : Jusqu’à Intel Core Ultra 9 285HX (5,5 GHz)​

Carte graphique : Support des NVIDIA RTX de nouvelle génération​

Mémoire : Jusqu’à 192 Go DDR5 ​

Stockage : Jusqu’à 16 To PCIe Gen5 NVMe ​

Écran : 18 pouces WQXGA (2560×1600), 165 Hz​

Connectivité : Thunderbolt 5 , HDMI 2.1 , USB-A , lecteur de cartes SD , port Ethernet ​

Système de refroidissement : Triple ventilateur avec technologie Vaporforce , TDP jusqu’à 200W ​

Clavier : Rétroéclairé RGB , résistant aux éclaboussures​

Audio : Quatre haut-parleurs Poly Studio , microphones à double array​

Sécurité : Caméra IR optionnelle pour reconnaissance faciale​

Le HP Fury G1i 18” s’annonce comme une solution de choix pour les professionnels en quête d’une station de travail mobile alliant performance, fiabilité et ergonomie. En augmentant la taille de l’écran et en intégrant des composants de pointe, HP répond aux besoins croissants des utilisateurs exigeants.​

