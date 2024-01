Carte sans contact Tangem, un portefeuille crypto sans fil !

Tangem propose un nouveau Crypto Wallet qui se présente sous la forme d’une carte de crédit. Avec cette solution de Crypto Wallet, l’entreprise propose une autre alternative à tous ceux qui investissent dans la crypto monnaie comme le Bitcoin ou l‘Etherum.

Le monde de la crypto fascine certains, en effraye d’autres. Si le monde du Bitcoin ne fait plus autant parler de lui dans les grands médias, il n’en reste pas moins actif. Tangem propose une solution sans contact pour ceux qui veulent gérer leur crypto de manière décentralisée.

Tangem, Un Crypto Wallet qui ressemble à une carte de crédit.

Dans le monde de la crypto décentralisée, il existe quelques solutions dont une les plus connues est la clé Ledger développée par une société française. La marque propose d’ailleurs une solution Bluetooth.

Tangem propose aussi un système de Crypto Wallet qui se présente sous la forme d’une carte de crédit. De fait, la carte ne mesure que 1mm d’épaisseur pour une taille de 54mm x 85.6mm. Au cœur de la carte s trouve une puce Samsung S3D350A qui conservera vos données et votre crypto.

Un usage facile même pour les novices dans la crypto ?

Pour ce qui est de l’usage de la carte, Tangem nous informe que le portefeuille Tangem peut vous accompagner partout. Pas de recharger ou de connecter la carte avec des fils. En effet, Il suffit d’appuyer la carte sur votre téléphone pour accéder à votre cryptomonnaie.

Il suffit ensuite à l’utilisateur d’utiliser l’application Tangem pour se connecter à la carte et avoir accès à son portefeuille crypto. La plateforme offre la possibilité d’acheter et de vendre de la crypto sur plus de 100 plateformes décentralisées.

A noter que l’avantage de cette solution de portefeuille crypto est qu’aucune information n’est stockée sur vote téléphone, l’application ne servant en effet que d’écran pour accéder aux données de la carte.

Prix et Disponibilité.

La carte Tangem est commercialisée à partir de $54,90.