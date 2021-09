Trois puissants nettoyeurs de poils d’animaux.

Les recherches de « nettoyage des poils d’animaux » montent en flèche à l’automne. Chaque année, à cette époque, nous voyons quelques épilateurs viraux pour animaux de compagnie. Mais ils s’avèrent souvent peu performants et finissent par être retournés. Quels appareils de nettoyage des poils fonctionnent réellement ? Nous avons interrogé 1 000 propriétaires d’animaux.

43 % ont répondu qu’ils n’avaient pas trouvé d’appareil efficace pour les poils d’animaux, 51 % ont répondu les aspirateurs robots, 4 % ont indiqué d’autres outils (et les 2 % restants n’étaient pas valables). Sur la base de l’enquête et des classements des ventes sur les principaux sites d’achat, nous avons sélectionné 3 aspirateurs robots qui sont les meilleurs pour aspirer les poils d’animaux.

« Ils aspirent les poils sans effort et vide les déchets automatiquement. Il a une taille trapue pour nettoyer sous les meubles bas. Vous pouvez les contrôler à l’aide d’un APP et programmer leur fonctionnement… »

C’est ce que disent les clients dans leurs commentaires.

Xiaomi ROIDMI Eve Plus

Prix : 436 €

Comme tous les produits Xiaomi, cet aspirateur robot offre des fonctionnalités puissantes à un prix bas. En outre, il a une particularité : il peut stériliser les cheveux et autres déchets dans la station de dépoussiérage pour garder la maison hygiénique.

Il balaie, roule et aspire. L’aspiration de 2 700 ppa est inhabituellement élevée pour un aspirateur robot, assez élevée pour ramasser des pelures d’orange. La brosse en forme de V peut s’adapter au sol et aspirer les poils profondément enfoncés. Les brosses latérales sont réglées dynamiquement pour rassembler les poils d’animaux au lieu de les rejeter sur le côté. Ces trois caractéristiques combinées font que le robot peut traiter les poils d’animaux et autres déchets quotidiens avec facilité.

Élimination automatique de la poussière : Le sac à poussière inclus peut contenir 2 mois de déchets quotidiens.

Stérilisation et désodorisation : Les poils d’animaux sont souvent porteurs d’acariens, de moisissures et de bactéries. Si les déchets restent longtemps dans la station d’époussetage, il est probable que les microbes et les mauvaises odeurs s’y développent. Le système de stérilisation peut empêcher cela et maintenir l’hygiène de la maison.

Autres fonctions : Réalisation de plannings, création de zones de nettoyage, télécommande, planification intelligente, cartes multi-étages, etc.

Point négatif : On peut avoir l’impression de pinailler, mais il est plus grand de 5 mm que les deux autres modèles.

iRobot Roomba i7+

Prix : Amazon

Le i7+ est un modèle vedette de la prestigieuse famille iRobot Roomba. Son look, ses fonctionnalités et (bien sûr) son prix en font un appareil de choix.

Ramassage efficace des déchets : l’une des deux brosses en caoutchouc soulève et rassemble les cheveux, et l’autre les ramasse.

Élimination automatique de la poussière : le sac à poussière inclus peut contenir un mois de déchets quotidiens.

Nettoie quand vous n’êtes pas là : Au lieu de passer l’aspirateur lorsque vous faites une sieste ou une conférence Zoom, il peut détecter quand vous sortez de chez vous et commencez à travailler. Il suffit de permettre à l’APP d’accéder à votre emplacement et d’activer le nettoyage automatique.

Autres fonctions : Programmation de l’heure et de la zone de nettoyage, contrôle à distance, planification intelligente, cartes à plusieurs étages, etc.

Nous n’avons pas aimé : Il ne peut pas passer la serpillière. Cela signifie qu’il ne peut pas traiter beaucoup de déchets tenaces collés au sol.

ECOVACS Deebot T8 AIVI

Prix : 928,99 €

Le T8 AIVI dispose de deux réservoirs d’eau avec des intensités de lavage différentes. Le réservoir à récurage profond est utile pour les propriétaires d’animaux domestiques. Il permet d’éliminer les taches tenaces causées par les animaux domestiques et de nettoyer les poils d’animaux. Il est recommandé si vous avez un grand besoin de vadrouiller.

Le mode de nettoyage en profondeur : Les deux réservoirs d’eau sont destinés à deux modes différents. Vous pouvez les utiliser alternativement pour des besoins différents. Il est intéressant de noter que le robot imite le nettoyage manuel, mais en plus fort. En mode récurage profond, il peut frotter le sol 480 fois par minute.

Élimination automatique de la poussière : Le sac à poussière inclus peut contenir un mois de déchets quotidiens.

Autres caractéristiques : Programmation de l’heure et de la zone de nettoyage, télécommande, planification intelligente, cartes multiétages, etc.

Nous n’avons pas aimé : L’aspiration de 1 500pa est beaucoup plus faible que les deux autres.