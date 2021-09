Honor Pad V7, la nouvelle tablette d’Honor.

Avec sa toute nouvelle tablette Honor Pad V7, le constructeur chinois Honor élargit sa gamme de tablettes. Cette nouvelle venue a été dévoilée lors d’une conférence de presse de la marque qui a présenté toute une série de nouveaux produits.

Si vous suivez notre actualité, vous n’êtes pas sans savoir que le marché des tablettes est en pleine croissance depuis l’année passée. Une croissance qui est liée au Covid-19 et au confinement et télétravail mis en place par les entreprises.

C’est donc en toute logique qu’Honor, qui s’est séparé maintenant de sa maison mère, le géant chinois Huawei, dévoile un nouveau produit sur ce segment de marché du high-tech.

Honor Pad V7, une tablette dans l’ère du temps.

Avec cette nouvelle tablette, la marque tentera donc de séduire ceux qui n’ont pas encore acquis de tablette. Et pour y arriver, la marque a misé sur un processeur MediaTek 900T octa-core. Un processeur qui pourra compter notamment sur 6 Go ou 8 Go de mémoire vive.

Pour ce qui est du stockage des données, l’utilisateur pourra compter sur 128 Go de stockage avec en prime un lecteur de carte microSD qui pourra étendre cette capacité.

Pour l’écran, le constructeur chinois a choisi un écran LCD avec une résolution FHD+ et une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz d’une taille de 10.4 pouces. Côté logiciel, on retrouve Android 11 et la surcouche de la marque, MagicUI 5.0.

Pour alimenter tout cela, la tablette Honor Pad V7 pourra s’appuyer sur une batterie d’une capacité de 7250mAh. La charge se fera via un port USB-C.

Connectivité 5G pour cette nouvelle tablette.

Honor a également souligné que la tablette sera disponible en deux versions. Une première version dotée de Wi-Fi et une seconde doté à la fois du Wi-Fi, mais également d’une solution 5G. Parmi, les autres options ou fonction de cette tablette, Honor annonce des fonctions comme la possibilité de projeter l’écran d’un smartphone sur l’écran de la tablette.

Enfin, dernier détail et non des moindres, la tablette est également compatible avec le stylet intelligent que propose Honor.

Prix et Disponibilité.

La sortie devrait se faire dans un premier temps uniquement pour le marché chinois entre aujourd’hui et le 15 octobre. La tablette est commercialisée aux alentours des 300€.