Test : Blue Connect Go, un testeur connecté pour l’entretien de votre piscine.

La période de confinement nous a permis de repenser nos loisirs. Ainsi, après avoir rangé la maison de la cave au grenier, le soleil étant omniprésent, nous sommes nombreux à avoir installé une piscine. C’est ensuit que Blue Connect apparait.

Effectivement, que celle-ci soit grande ou petite, il est nécessaire d’avoir un taux de chlore et de PH correct pour profiter pleinement de la baignade. Sans quoi, l’eau se trouble rapidement et vous êtes bons pour investir dans des produits chimiques coûteux ou plus simplement de vider, nettoyer et remplir à nouveau votre piscine.

Alors, il existe plusieurs manières d’analyser l’eau, dans ce domaine, depuis quelques années les testeurs connectés commencent à voir le jour. Ainsi, avec leurs applications, ils vous proposent de prendre soin de votre eau.

Mais, Est-ce vraiment la solution miracle ? Riiot Labs nous propose le testeur Blue Connect Go lié à l’application Blueriiot.

Préambule.

Tout d’abord, sachez que créé en 2014-2015 en Belgique, le projet Blueriiot fait voir le jour à un premier testeur connecté en 2016. Par ailleurs, nous vous avions déjà parlé de ce projet lors d’un article précédent.

Commercialisé sous la société Riiot Labs, ce testeur connecté gagne l’innovation Award au salon CES de Las Vegas en Janvier 2017.

Ainsi, quelques mois plus tard, c’est la société Espagnole Fluidra, spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes de traitement de l’eau des piscines et d’équipements de piscines qui se joint au projet tout en maintenant l’autonomie et l’ancrage belge du Blueriiot.

Depuis, la société Riiot Labs a mis sur le marché 3 produits :

Blue Check : un test via bandelettes

Blue Connect Go : le flotteur utilisé pour ce test

Un flotteur avec une sonde supplémentaire ainsi que l’abonnement premium inclus : Blue Connect Plus.

Présentation – Description.

BlueConnect Go est un flotteur connecté équipé de Bluetooth et de Sigfox (option payante sur cette version). En outre, cet appareil est une sonde 3 en 1 sur batterie qui est associé à une application à installer sur votre smartphone.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Dimension 253 mm x 96 mm Poids 714 g Etanchéité Norme IPx8 Garanties Blue Connect et capteur 24 mois, Batterie 12 mois Capteurs 3 capteurs : température, PH, l’ORP/REDOX (désinfectant) Communication Sigfox, Bluetooth Low Energy (BLE) Batterie 3,6 V batterie Lithium durée de vie 24 mois Application Application compatible iOS & Android (téléchargeable gratuitement)



Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

L’analyseur Blue Connect qui est livré sur un socle de stockage

Le bouchon d’utilisation qui protège les capteurs lors de l’utilisation

Une corde qui permet de fixer l’appareil à un point de fixation

Un guide de démarrage rapide