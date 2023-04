Sony WF-C700N, les nouveaux écouteurs sans fil à réduction de bruit de Sony.

Avec les Sony WF-C700N, le constructeur japonais Sony étoffe encore un peu plus sa gamme d’écouteurs avec des nouveaux écouteurs sans fil à réduction de bruit.

Dans le cadre de sa campagne FOR THE MUSIC, Sony Electronics a choisi la chanteuse Olivia Trappeniers, mieux connue sous le nom d’OLIVIA comme représentant pour la sortie de ses nouveaux écouteurs Sony WF-C700N.

Sony WF-C700N, des intra pour toutes les oreilles.

Avec ces nouveaux écouteurs WF-C700N, Sony entend proposer une nouvelle paire d’écouteurs intra auriculaires qui selon le constructeur s’adapte à toutes les oreilles et qui ont pour objectif d’ offrir une solution audio à tous ceux qui recherchent des écouteurs intra auriculaires qui tiennent bien aux oreilles.

Ces nouveaux venus proposés par Sony sont également équipés d’une technologie de réduction de bruit histoire de ne pas être dérangés par les bruits extérieurs. De plus, Sony nous fait savoir que les Sony WF-C700N disposent aussi du mode Adaptive Sound Control, qui ajuste le niveau de la réduction de bruit en fonction de l’endroit où l’on se trouve et de son activité. Il reconnaît les lieux où l’on se rend souvent, comme son bureau, sa salle de sport ou son café favori, et adapte le niveau à la situation.

Les écouteurs sont également munis de micro intégré ce qui permettra de prendre un appel téléphonique. L’utilisateur a aussi la possibilité d’adapter les réglages selon ses préférences grâce à l’application Sony Headphones Connect. Pour plus de simplicité, il pourra aussi utiliser le réglage Focus on Voice afin d’optimiser le son de la voix et ainsi discuter sans ôter les écouteurs.

Des écouteurs petits et discrets qui se glisseront facilement dans les oreilles. Ils sont notamment fournis avec un étui d rangement qui fait aussi station de charge. Dès lors, les écouteurs bénéficient d’une autonomie pouvant atteindre 15 heures.

Enfin, comme tous bons écouteurs qui se respectent, les Sony WF-C700N sont résistants à l’eau et reçoivent la certification IPX4.

Prix et Disponibilité.

Disponibles en noir, blanc, lavande et vert sauge, les Sony WF-C700N seront commercialisés dès ce mois d’avril.