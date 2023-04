TikTok, 12,7 millions de livres sterling aux propriétaires.

Voilà le montant que TikTok devra verser au Royaume-Uni suite à une décision de justice. Une somme qui bien que divisée de moitié par rapport au montant initial annoncé. Celle-ci est liée à des problèmes en matière de législation RGPD.

TikTok, la plateforme vidéo chinoise en ligne qui grimpe en flèche et qui fait de l’ombre à YouTube va devoir s’acquitter d’une amende dans le cadre de violation des lois sur la protection des données liées à la vie privée des enfants au royaume unis.

De fait, selon les institutions concernées, le géant chinois aurait transgressé les lois sur la protection des données liées à la vie privée des enfants. Parmi les accusations auxquelles devait faire face la plateforme vidéo chinoise, on pouvait trouver ; la fourniture de services à des enfants de moins de 13 ans et le traitement de leurs données personnelles sans le consentement requis d’un adulte ; le fait de n’avoir pas fourni aux consommateurs des informations faciles à comprendre sur la manière dont les données sont collectées, utilisées et partagées ; et ne pas s’être assuré que les données des utilisateurs britanniques étaient traitées de manière légale, équitable et transparente.

1,4 million de mineur impactés

En outre, les autorités ont estimé qu’environ 1,4 million de moins de 13 ans au Royaume-Uni utilisait TikTok en 2020, malgré les propres règles du fournisseur d’applications leur interdisant de créer un compte. Un détail qui n’a pas échappé au législateur anglais.

La somme a été prélevée directement auprès de la société TikTok Information Technologies UK et TikTok Inc, et fait suite à une notification émise par l’autorité fin 2022 indiquant qu’il y avait une amende potentielle de 27 millions de livres sterling.