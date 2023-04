Le QR code utilisé comme outil malveillant par les hackers.

Selon une étude menée par HP Wolf Security, le QR code serait devenu la nouvelle arme des pirates numérique pour envoyer les utilisateurs de smartphones sur des sites frauduleux.

HP a publié son dernier rapport trimestriel HP Wolf Security Threat Insights Report, exposant la diversification croissante des cyberattaques. Des cyberattaques qui pour contrer les systèmes de sécurité informatique exploite le smartphone des utilisateurs en passant par le QR Code.

Le QR Code, la porte dérobée pour les hackers ?

Avec l’arrivée du Covid-19, une grande partie de la population a découvert ce qu’une grande partie de la population a découvert ce qu’était le QR code et ses multiples fonctions. Alors, bien sûr, les plus geek d’entre nous connaissent très bien les avantages d’un QR code.

Nous avions d’ailleurs très vite présenté les possibilités d’un QR Code dans le monde des réseaux sans fil avec la possibilité de configurer le SSID et la clé d’encryption WPA d’un réseau Wi-Fi pour permettre aux utilisateurs de passages de se connecter simplement avec leur smartphone au réseau Wi-Fi sans avoir la clé d’encryption ou le fameux « Mot de passe Wi-Fi » comme les gens ont l’habitude de dire.

Cependant, selon le dernier rapport trimestriel HP Wolf Security Threat Insights Report, il y aurait une recrudescence des campagnes de phishing via des QR codes.

Le rapport nous informe que :

La montée en puissance des escroqueries aux QR codes depuis octobre 2022, a augmenté avec des campagnes quasi quotidiennes d’escroquerie par scan de QR codes. Ces escroqueries incitent les utilisateurs à scanner des QR codes à partir de leur PC en utilisant leur appareil mobile – pour potentiellement tirer parti d’une protection et d’une détection de phishings plus faibles sur ces appareils. Les QR codes dirigent les utilisateurs vers des sites web malveillants qui demandent des informations sur les cartes de crédit et de débit. Au quatrième trimestre, des campagnes de phishing se sont notamment fait passer pour des sociétés de livraison de colis cherchant à se faire payer.

De fait, les smartphones vu leur utilisation sont devenus des proies faciles pour les hackers malintentionnés et pour cause, les consommateurs/utilisateurs sont de plus en plus nombreux a utiliser leur smartphone pour surfer, accéder à leur messagerie, trainer sur les réseaux sociaux… Les smartphones deviennent dès lors des « coffres-forts de données » ambulants intéressants pour les voleurs numériques.