SNCF Connect, les bugs seront bientôt résolus !

C’est en tout cas ce qu’annonce le PDG de la SNCF Jean-Pierre Farandou. Il faut dire que l’application SNCF Connect lancée en janvier semble ne pas faire l’unanimité auprès des voyageurs de la SNCF. Une application remplie de bugs et peu pratique à l’usage.

Le monde devient toujours de plus en plus connecté et nous le sommes aussi notamment avec notre smartphone. Un smartphone qui sert plus désormais de couteau suisse que d’appareil de téléphonie. Ainsi, nous sommes nombreux à utiliser notre smartphone pour suivre du contenu média ou pour des aspects pratiques.

SNCF Connect, l’application aide les clients de la SNCF. Enfin en principe.

Comme toute entreprise, la SNCF est passée aux numérique et digital. Pour satisfaire les besoins de ses clients, l’entreprise a mis en route en ce début janvier 2022 son application SNCF Connect. Une application qui est censée aider les navetteurs au quotidien.

Des baby-foot connectés dans les gares SNCF. Après le succès des pianos, SNCF Gares & Connexions continue de développer les animations en gares avec la mise en place de véritables baby-foot connectés.

Malheureusement, ils sont nombreux à se plaindre de cette application SNCF Connect qui semble être davantage une application bancale qu’autre chose. Une colère qui gronde de plus en plus au sein des utilisateurs. Bugs, en tout genre, plantage de l’application. Mal pensée pour les besoins des utilisateurs. À tel point que certains se demandent si ceux qui ont conçu l’application utilisent les services de la SNCF.

Des actions en cours pour résoudre tous les bugs, affirme le PDG de la SNCF Jean-Pierre Farandou.

Ainsi le PDG de la SNCF Jean-Pierre Farandou a été invité par nos collègues de France Info à répondre à diverses questions concernant cette application SNCF Connect et les plaintes des clients.

Et voici ce qu’il en ressort de son interview avec nos confrères :

« On travaille ! explique le PDG de la SNCF à propos des nombreux bugs de fonctionnement de la nouvelle appli SNCF Connect. On a, en gros, 150 modifications à apporter (…) On en a fait une cinquantaine déjà. Il nous reste une centaine d’améliorations à faire. Je pense que ce sera terminé fin mars. »

Jean-Pierre Farandou remercie les voyageurs qui signalent ces dysfonctionnements et concède :

« Peut-être qu’on est allés un peu vite… L’application fonctionne, assure-t-il cependant : n’oublions pas qu’on a 300 000 ventes par jour qui se font sur l’application. Ça va marcher et je suis convaincu que nos clients seront satisfaits de cette application dans les quelques semaines qui viennent ».

Bref, il ne reste plus qu’à espérer que l’équipe de développeur travaille au plus vite pour résoudre tous ces bugs liés à l’application SNCF Connect. Sans quoi, le PDG de la SNCF se retrouvera à nouveau sur la sellette.

Prix et Disponibilité.