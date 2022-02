La marque Shokz (anciennement AfterShokz) annonce la sortie pour 2022 d’OpenRun Pro, un casque connecté et à charge rapide qui exploite encore et toujours la conduction osseuse pour amener le sont dans vos oreilles.

La marque que nous vous avons fait découvrir il y a quelques années s’est spécialisée dans la conception de casque sans fil audio pas comme les autres. En effet, leurs casques ne sont pas équipés de haut-parleurs classiques pour amener le son dans vos oreilles. Non, il passe par un procédé et exploite la conduction osseuse.

Une technologie qui vous amène le son dans vos oreilles au moins de vibrations sur les os. La marque qui exploite cette technologie depuis presque une décennie propose un nouveau casque pour cette année 2022.

OpenRun Pro, une évolution de l’OpenRun ?

Ce nouveau venu entre donc lui aussi dans la catégorie des casques sans fil à conduction osseuse. Il reprend en grande partie les mêmes caractéristiques que son grand frère le modèle OpenRun avec quelques ajustements.

De fait, doté d’une connexion Bluetooth, il viendra se connecter à votre smartphone et a droit à une application qui lui est consacrée.

L’application permet d’optimiser le casque et d’effectuer quelques réglages selon vos gouts et votre mode d’écoute. L’application permettra également de lancer une musique, de passer à la plage suivante, revenir en arrière. Bref, sur ce point, les fonctions les plus classiques que l’on peut trouver pour un casque audio.

L’application est disponible à la fois pour les possesseurs d’iPhone que pour les possesseurs de smartphones Android. Elle totalement gratuite sur les plateformes AppleStore et Google Playstore.

Un casque plus performant avec une meilleure autonomie.

Autre point mis en avant par le constructeur, c’est l’autonomie de ce nouveau casque. Ainsi, Shokz annonce pas moins de 10 heures d’autonomie en mode écoute continue. De plus ,le casque est doté d’un système de charge rapide. Ainsi, la marque de casque annonce la possibilité de profiter d’une heure et demie d’autonomie avec seulement 5 minutes de charge.

Sinon pour le reste, le design du casque à conduction osseuse OpenRun Pro reste identique à son prédécesseur. La marque souligne également qu’il est doté d’un double micro antibruit pour une meilleure compréhension de votre voix pour votre interlocuteur.

Comme tout casque qui se respecte, il reçoit également la certification IP55 en matière d’étanchéité. Le tout pour un poids de 29 grammes.

Prix et Disponibilité.

L’ OpenRun Pro est annonce en différents coloris, à savoir noir, bleu, beige et rose. Il sera disponible dès le 28 février et commercialisé au prix de 189,95 euros.