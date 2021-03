Rocktab Ultra U212 e U214, les nouvelles tablettes de chantier de WEROCK.

Avec les nouvelles tablettes Rocktab Ultra U212 e U214, la marque propose aux travailleurs de chantier deux nouvelles alternatives de matériel informatique. Des tablettes conçues pour le terrain et à toute épreuve.

WEROCK a levé le voile sur des nouvelles tablettes robustes dédiées aux travailleurs en condition extrême. Des tablettes qui tournent sous Windows 10 et qui héritent d’un processeur Intel® Core i5™. La coque des tablettes est renforcée de manière à pouvoir supporter les chocs et les chutes. Elles reçoivent d’ailleurs la norme militaire MIL-STD-810G. Et pour accentuer son côté baroudeur, la Rocktab Ultra U212 est certifiée IP65.

De la connectivité pour être connecté partout !

Alors, sur ce point, la marque a opté pour une solution LTE 4G disponible en option. Pour le reste, la tablette embarque du Wi-Fi 802.11ac 2×2 MU-MIMO. Le Bluetooth 5.1 est également présent.

Pour ce qui est de la mémoire, cette Rocktab Ultra U212 embarque 4 Go de DDR4 ainsi qu’une SSD de 1 To. À noter que la mémoire de stockage est extensible grâce à un lecteur de carte MicroSD intégré.

Pour ce qui est de l’écran, WEROCK a opté pour un écran tactile multipoints d’une taille de 11,6 pouces Full HD (1920 x 1080 pixels) pour la Rocktab Ultra U212. La Rocktab U212 a une taille de 300 x 201 x 22 mm pour un poids de 1.4Kg.

Rocktab Ultra U214, la même en plus grand.

La Rocktab Ultra U214, reprend des caractéristiques similaires à la Rocktab Ultra U212. La différence se trouve principalement dans la taille d’écran. En effet, la Rocktab Ultra U214 a droit à un écran 13.3 pouces Full HD (1920 x 1080 pixels). Une batterie de 91Wh qui propose selon la marque une autonomie de 10 heures.

Elle est elle aussi certifiée MIL-STD-810G et IP65. La mémoire est de 4 Go (extensible à 16 Go) et la capacité de stockage monte à 1 To SSD. Pour le reste, 4G/LTE en option, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1 ou encore lecteur de carte SDXC. La Rocktab U214 a une taille de 338 x 240 x 30 mm pour un poids de 2.2Kg.