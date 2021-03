SFR veut couvrir 98% de la population en 5G d’ici 2025 !

Faut-il encore présenter SFR ? Le groupe a annoncé sa volonté de développer massivement son réseau 5G d’ici 2025. Ainsi, l’opérateur souhaite couvrir plus de 98 % des zones urbaines de plus de 10 000 habitants avec la 5G.

Avec une connexion Internet toujours de plus en plus présente dans les foyers, l’opérateur veut renforcer sa position de numéro 2 sur le territoire français. Et pour ce faire, cela passera par le déploiement de la 5G et de la fibre.

Avec le confinement et le Covid, le télétravail est devenu bien plus qu’une nouvelle manière de se rendre au bureau. C’est devenu une norme !

Il est vrai qu’avec la pandémie, toutes les entreprises ont dû s’adapter et ont mis en place des solutions de télétravail. Et à la grande surprise générale, très peu de bugs ou de problèmes ont été constaté.

En effet, les entreprises ont su s’adapter facilement et surtout le réseau a tenu le poids de toutes ces personnes connectées depuis chez eux sur l’intranet de l’entreprise.

2025, une année charnière pour SFR !

En effet, l’opérateur vient d’annoncer plusieurs plans au sein de l’entreprise. Si l’un d’entre eux a pour but de réduire de 11 % ses effectifs dans le cadre d’une stratégie visant à faire progresser les efforts numériques, le déploiement de son réseau est un autre point important pour l’opérateur.

Ainsi, SFR a annoncé pouvoir desservir plus de 90 % des Français ménages fibreux et couvrir plus de 98 % des zones urbaines de plus de 10 000 habitants avec la 5G. En outre, l’opérateur a annoncé qu’il prévoit également de poursuivre les travaux de densification de son réseau 4G.

Pour rappel aujourd’hui la 5G de SFR est une réalité dans les agglomérations de Bordeaux, Lyon, Marseille-Aix-en-Provence, Montpellier, Nice. Pour ce qui est de Paris-Ile-de-France certaines municipalités ont toutefois souhaité retarder l’ouverture commerciale de leur commune.

Voici par ailleurs, la carte de la couverture 5G de SFR.