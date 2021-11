Black Friday 2021 : La Tablette 10,4″ REALME PAD 4Go/64Go à 199€.

Informations complémentaires

Taille : 10,4”(16.3cm) LCD

Résolution : WUXGA+ 2000*1200

Ratio/écran: 82%

Châssis Unibody 100% métal Appareil Photo:

Arrière: 8Mp, f/2.0 grand angle

Avant: 8 MP, f/2.2 Batterie : 7100mAh

Charge rapide 18W / Charge inversée 4 haut parleurs – Compatible Dolby Atmos

2 microphones Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz / 5GHz

Bluetooth: 5.0

Port USB type-C

Jack 3.5

Bouton d’alimentation

Bouton de volume Contenu de la boite:

Chargeur 18W

Câble de chargeur USB-C

Guide de démarrage

Carte de garantie « realme Pad: Ultra fin. Ultra fun. » Des caractéristiques extraordinaires: Conception ultra fine de 6,9 mm*

Écran immersif WUXGA+ de 26,31 cm (10,4″ »)

Méga batterie de 7 100 mAh

Quatre haut-parleurs Dolby Atmos

Processeur de jeu Helio G80

Appareil photo ultra grand-angle de 8 MP

realme UI pour le Pad Facile à manipuler, et agréable à regarder. realme Pad a été créé pour donner libre cours à votre imagination et vous permettre de jouer partout. Sa coque lisse en métal lui confère un aspect fin et léger pour une mobilité sans limites. Glissez-le facilement dans votre sac, tenez-le à la main pendant des heures sans vous fatiguer, et prenez-en plein les yeux grâce à son aspect minimaliste et élégant.

6,9 mm Épaisseur / 440 g* Poids Il vous en mettra plein la vue. Les rebords ultra fins et le grand écran de 10,4 pouces du realme Pad transforment vos jeux et vos films et les rendent plus immersifs et vivants que jamais. Sa résolution de 2 000 x 1 200 insuffle la vie aux plus petits détails.

10,4 pouces

Résolution: 2 000 × 1 200

Ratio écran/corps: 82% Amusez-vous plus longtemps. La batterie de 7 100 mAh alimente le realme Pad au-delà de vos espérances : il tient 65 jours en mode veille et 12 heures d’affilée en mode lecture de vidéo. La fonctionnalité charge rapide de 18 W vous permet de recharger rapidement votre Pad.

Charge rapide: 18 W

Méga batterie: 7 100 mAh

Lecture de vidéo: 12 heures

En mode veille : 65 jours

Compatible avec la charge inversée Un son clair et net.

Plus besoin d’aller au cinéma pour profiter d’un son surround de qualité. Les quatre haut-parleurs du realme Pad sont dotés du système Smart PA pour vous fournir des basses puissantes. Le son surround adaptatif vous offre le meilleur son stéréo quelle que soit la manière dont vous tenez votre Pad. Passez au niveau supérieur. Le processeur à huit cœurs Helio G80 du realme Pad atteint une fréquence maximale de 2,0 GHz. Les performances du processeur surpassent largement celles de la génération précédente (de 35 %), et le processeur graphique Mali G52 de 950 MHz affiche une puissance 20 % supérieure à celle de son prédécesseur. Le résultat ? Une qualité d’image époustouflante et une fréquence d’image plus stable pour une expérience de jeu exceptionnelle.*

35 % d’amélioration des performances du processeur

20 % d’amélioration des performances du processeur graphique Une clarté irréelle. L’appareil photo avant ultra grand-angle de 8 MP du realme Pad prend en charge une perspective grand-angle allant jusqu’à 105° pour afficher vos appels vidéo dans toute leur splendeur et faire tenir dans le cadre davantage de personnes et de contenu, le tout dans une qualité accrue. La réduction du bruit du double microphone élimine automatiquement le bruit de fond pour que votre voix soit entendue clairement par votre interlocuteur dans toutes les situations.

Appareils photo avant et arrière HD de 8 MP

Ultra grand-angle de 105°

Double micro Voix claire

Reconnaissance faciale Amusez-vous en toute fluidité.

realme UI pour le Pad a été spécialement conçu pour vous divertir grâce à son interface simplifiée et sa fluidité inégalée qui vous font vivre une expérience unique. Deux fois plus de fenêtres, deux fois plus efficace.

Le mode Multi-fenêtres vous permet de lancer deux applications à la fois. Vous devenez multitâches : naviguez sur Internet en toute fluidité et discutez avec vos amis simultanément. Fini les yeux qui piquent.

Le mode Lecture reproduit la texture des pages d’un livre. Le mode Sombre améliore le confort visuel la nuit. Le mode Nuit protège votre vue en diminuant la luminosité de l’écran à 2 nits lorsque toutes les lumières sont éteintes. Le mode Lumière du soleil vous permet de voir clairement l’écran en extérieur. Cerise sur le gâteau : le mode Confort des yeux, qui réduit la fatigue oculaire.

Mode Lecture

Mode Sombre

Mode Confort des yeux Parfait pour les membres de votre famille.

Le mode Plusieurs utilisateurs a été créé pour les familles qui se partagent une tablette. Il comprend des systèmes distincts pour les enfants et les adultes pour une sécurité et une confidentialité accrues. Conçu pour vos enfants.

realme se préoccupe du bon développement des plus jeunes ; c’est pourquoi nous avons intégré Google Kids Space au système pour mettre toute une gamme d’applications, de vidéos et de livres adaptés aux enfants à leur disposition. L’interface colorée et enfantine de Kids Space est facile à utiliser. Les parents peuvent définir une limite de temps d’utilisation de la tablette et choisir quelles applications leurs enfants peuvent lancer. Connectez-vous au futur.

Déverrouillez instantanément votre realme Pad avec votre realme Band/Watch plutôt qu’avec un mot de passe. La fonction Partage à proximité permet à votre téléphone et à votre tablette de s’échanger leurs fichiers et photos instantanément, et la Connection automatique à l’allumage connecte automatiquement vos écouteurs au Pad lorsqu’ils se trouvent à proximité. Les fonctionnalités de projection d’écran vous permettent de projeter le contenu de votre Pad sur votre TV pour agrandir l’image comme par magie.

Projection de l’écran sur la TV

Partage à proximité pour les smartphones

Déverrouillage du realme Pad à l’aide du Smart Watch/Band

Connection automatique à l’allumage des écouteurs Suffisamment d’espace pour contenir tous vos souvenirs.

Le realme Pad peut aisément effectuer plusieurs tâches à la fois et vous aider à en faire plus. Avec sa capacité de stockage allant jusqu’à 4+64 Go de mémoire vive et de mémoire en lecture seule, qui peut être augmentée de 1 To maximum, vous conserverez tous vos jeux, vidéos et photos favoris, et bien plus encore. « Une qualité à toute épreuve.

Chaque realme Pad subit toute une batterie de tests exigeants avant de se retrouver entre vos mains : vous méritez des produits fiables et de pointe, et nous en sommes conscients.

200 000 fois

Test de bouton d’alimentation

50 000 fois

Test de bouton du volume

5 000 fois

Test de branchement et de débranchement des écouteurs

10 000 fois

Test de branchement et de débranchement sur les ports USB

120 heures*

Test à haute température et à haute humidité à 55 °C/95 % de TH »