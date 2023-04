OnePlus Pad, précommandez et bénéficiez de 198 € d’accessoires GRATUITS.

Avec la tablette OnePlus Pad, OnePlus sortira bientôt sa toute première tablette ! Pour cette occasion, la marque annonce une période de pré commande entre le 10 et le 24 avril qui permettra aux clients de bénéficier d’accessoires GRATUITS d’une valeur maximale de 198 €.

OnePlus bien connu dans le monde des smartphones nous annonçait il y a presque deux mois lors du MWC 2023 de Barcelone, l’arrivée de sa toute première tablette sur le marché des tablettes. Une annonce qui a créé la nouveauté au sein de la planète high-tech. A cette occasion, la marque annonce un festival de cadeaux pour tous les clients qui décideront d’acheter la tablette en précommande durant tout ce mois d’avril.

OnePlus Pad avec un SUPERVOCC 80W Adapter GRATUIT.

Effectivement, la marque a décidé de faire plaisir à ses clients les plus pressés, et de jouer aussi la carte marketing pour l’occasion avec la période de pré commande. Une période qui s’étend pour ainsi dire tout le mois d’avril (du 10 au 24 pour être précis).

Et à cette occasion, la marque annonce qu’elle offrira en cadeau un chargeur SUPERVOCC 80W Adapter GRATUIT. De quoi charger rapidement la tablette. Mais la marque ne s’arrête pas là. En effet, le client pourra également choisir parmi un des trois accessoires suivants GRATUITS :

le clavier magnétique OnePlus, le stylo OnePlus OU le OnePlus Folio Case.

« En début d’année, nous avons lancé notre toute première tablette, la OnePlus Pad, qui constitue un grand pas en avant pour améliorer la vie numérique de nos utilisateurs. Jusqu’à présent, les réactions de notre communauté ont été tout simplement incroyables. En guise de remerciement, nous avons créé une offre exceptionnelle pour la tablette OnePlus Pad, avec les meilleurs accessoires offerts gratuitement. Nous avons hâte que vous en profitiez »,

déclare Tuomas Lampen, European Head of Strategy chez OnePlus.

Conçue pour récompenser les membres les plus fidèles et les plus enthousiastes de la communauté OnePlus, l’offre Early Bird est proposée du 10 au 24 avril en exclusivité sur oneplus.com. Les quantités disponibles sont limitées.