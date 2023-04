La mise à jour du Galaxy S23 apporte de meilleures photos.

La nouvelle mise à jour du Galaxy S23 est arrivée aux États-Unis. Une mise à jour qui apporte de l’amélioration à l’appareil photo du Galaxy S23 et qui corrige également plus de 60 failles de sécurité trouvées dans les smartphones Samsung.

Voilà déjà quelques mois que Samsung a dévoilé son tout nouveau haut de gamme en matière de smartphone à savoir le Galaxy S23. Un téléphone qui se décline en plusieurs versions avec une possible version « Galaxy S23 ULTRA » qui pourrait encore arriver. Un smartphone qui profite déjà d’une mise à jour et qui apporte son lot de correctifs et d’amélioration.

Mise à jour du Galaxy S23, quoi de neuf ?

Bonnes nouvelles donc pour les utilisateurs de Galaxy S23 américains. En effet, ce sont eux qui vont pouvoir profiter en premier de cette mise à jour d’avril 2023. Une mise à jour pour laquelle le constructeur coréen de smartphone annonce son lot de nouveautés.

Commençons tout d’abord par le plus important, la sécurité. De fait, il semblerait que cette nouvelle mise à jour vient combler des failles de sécurité présentes sur le smartphone. Apparemment plus d’une soixantaine. De fait, cette mise à jour inclut également la mise à jour de sécurité d’Android. Selon plusieurs sources, cette mise à jour a pour référence « S91xU1UEU1AWC8 ».

La photo à l’honneur !

L’autre point fort de cette mise à jour du Galaxy S23 serait avant tout axé sur son appareil photo. Ainsi, cette nouvelle mise à jour entend offrir des avancées sur le plan des photos et des vidéos. Avec tout d’abord une amélioration du traitement de l’image lors de son enregistrement, mais aussi une plus grande rapidité lors de la suppression pour les images et les vidéos capturées.

Cette mise à jour du Galaxy S23 permettrait également de prendre une photo dès que le déclencheur est enfoncé, même si la mise au point automatique n’est pas verrouillée. Une fonction qui peut être configurée via les paramètres du smartphone.

Autre point, il semblerait que l’appareil photo ultra-large du Galaxy S23 capture des vidéos plus nettes dans des conditions de faible luminosité en mode Super Steady. L’appareil photo capture des vidéos plus fluides dans les modes 1080p 60fps et Auto FPS. Lorsque le mode nuit est désactivé, le Galaxy S23 devrait pouvoir capturer des images avec une meilleure qualité.