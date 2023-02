OnePlus Pad, OnePlus lance la première tablette de pointe.

Avec sa nouvelle OnePlus Pad, la marque OnePlus lance une nouvelle tablette qui tentera de venir chatouiller les tablettes premium proposées actuellement par ses concurrents.

Depuis quelque temps, le fabricant asiatique avait annoncé sa stratégie de produits « 1+4+X ». Une stratégie qui pour la marque consiste à être présente sur différents segments comme les smartphones, les écouteurs, les montres connectées, les téléviseurs et les tablettes.

OnePlus Pad, un concentré du meilleur ?

Alors, bien sûr, pas toujours évident de venir s’imposer sur le marché des tablettes. Un marché qui a connu il y a quelques années un rush spectaculaire et qui s’est ensuite dégonflé jusqu’à l’arrivée du covid-19 en 2020.

Cette nouvelle tablette propose une nouvelle solution propulsée par la plateforme Dimensity 9000 basée sur la dernière architecture V9 d’Arm. Et le choix de OnePlus s’est porté sur la première puce mobile dotée d’un cœur Cortex-X2 cadencé à 3,05 GHz. Pour ce qui est de l’écran, on trouve ici un écran de 11,61 pouces supportant Dolby Vision et qui offre un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 144 Hz.

Pour ce qui est de sa capacité mémoire, on trouve cette fois 12 Go et de la technologie RAM-Vita. La capacité mémoire de stockage est de 128 Go. Enfin, pour faire tourner cette tablette, l’utilisateur pourra compter sur une batterie de 9510mAh qui selon le fabricant garantit plus de 14,5 heures de visionnage de vidéos et une autonomie en veille d’un mois. La charge quant à elle pourra se faire via un port USB-C et une technologie charge SUPERVOOC 67W.

OnePlus nous annonce d’ailleurs qu’ :

« il sera possible d’avoir une charge complète de la tablette OnePlus Pad en 80 minutes ».

Connectivité sans fil presque au top !

En effet, pour le coup, la tablette OnePlus Pad bénéficie d’une Connectivité sans fil intégrant du Wi-Fi 6 mais pas du Wi-Fi 6E. Pour le Bluetooth, on retrouve du Bluetooth 5.3 avec le support des protocoles A2DP, LE, aptX HD. Enfin, pas de NFC ou de charge par induction pour cette tablette. Il faut dire que ces deux technologies sont plutôt rares sur les tablettes.

Prix et Disponibilité.

La OnePlus Pad sera disponible en Halo Green, une couleur pour OnePlus qui associe le dynamisme de la vie à l’immensité de l’espace. Le vert incarne la vie, la passion et la possibilité. La OnePlus Pad est fournie avec le stylet OnePlus et le clavier magnétique OnePlus.

La tablette OnePlus Pad sera en précommande en Europe, en Inde et en Amérique du Nord en avril. Il n’y a pas encore d’informations sur les prix.