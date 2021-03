Nouvelle enceinte Sony SRS-XB13.

Sony présente cette semaine la Sony SRS-XB13, une enceinte sans fil compacte qui pourra être utilisée aussi bien à la maison qu’en déplacement. Une enceinte qui aura pour vocation de vous offrir un meilleur rendu sonore que celui de votre smartphone ou que vos écouteurs.

Nous sommes de plus en plus à écouter de la musique depuis notre smartphone. En effet, que ce soit via des services payants en ligne comme Spotify, Deezer ou encore depuis internet via des apps de Web radio par exemple TuneIn.

Dès lors, avoir une enceinte connectée Wi-Fi ou Bluetooth devient presque normal pour ne pas dire naturel. Fort de ce constat, Sony revient sur le segment audio sans fil avec une nouvelle enceinte pour le moins compacte avec la Sony SRS-XB13.

En effet, cette nouvelle venue dans la gamme des enceintes nomades de Sony intègre un son puissant avec EXTRA BASS™. Pour rappel, cette fonction a la capacité d’offrir des basses profondes pour donner de la profondeur à vos morceaux audio. Certes, cela ne remplacera pas un caisson basse ça c’est sûr. Mais vous n’aurez pas non plus un son plat.

Outre ses haut-parleurs, l’enceinte Sony SRS-XB13 est également munie d’un micro et vous permettra de recevoir vos appels et de parler sans devoir mettre votre téléphone à proximité de votre bouche.

Connectivité Bluetooth pour coupe le cordon !

L’enceinte Sony SRS-XB13 est dotée de Bluetooth 4.2 et permet l’association à votre smartphone en quelques secondes. Pour ce faire, elle embarque en effet la technologie Fast Pair de Google qui permet de connecter des Smartphones ou des tablettes Android compatibles facilement.

Pour ce qui est de son autonomie, la batterie intégrée est en mesure de fournir pas moins de 16 heures d’écoute. L’enceinte Sony SRS-XB13 se recharger via un port USB Type-C.

Pour ceux qui veulent s’en servir comme une enceinte nomade, Sony fournit également une dragonne qui viendra se fixer à l’enceinte.

Prix et disponibilité.

L’enceinte Sony SRS-XB13 sera disponible à partir d’avril 2021 à un prix public conseillé de 60 €.