Galaxy A52, A52 5G et A72, les nouveaux milieux de gamme de Samsung.

Avec ses nouveaux Galaxy A52, A52 5G et A72, le géant coréen poursuit sa stratégie d’inonder le marché dans toutes les gammes de smartphones. Avec en prime un modèle 5G. Une gamme qui se veut être une alternative pour ceux qui ne veulent pas mettre le prix d’un Galaxy S21.

Le monde du smartphone continue à produire et à proposer des smartphones. Il faut dire qu’avec l’arrivée de la 5G, les constructeurs ont une nouvelle opportunité de vendre du téléphone mobile.

Et Samsung, géant et leader du smartphone l’a bien compris. Cette fois la marque propose renouvelle son milieu de gamme et propose en prime un modèle 5G sous la barre des 450€.

Galaxy A52 et Galaxy A72, presque les mêmes !

En effet, ces deux modèles ont beaucoup de points en commun. Alors, certes, le premier à un écran 6.5” FHD+ Super AMOLED et le second un écran 6.7” FHD+ Super AMOLED. Mais ils sont tous deux avec un taux de rafraichissement de 90Hz.

Pour la caméra avant, ils ont droit à un capteur 32MP FF (F2.2, 0.8µm). Pour la caméra arrière on trouve 4 capteurs : 64MP OIS AF, Ultra Wide: 12MP FF, Macro: 5MP FF. Pour le Galaxy A52 Samsung intègre un capteur Depth: 5MP FF pour le Galaxy A72, un Tele(3x): 8MP OIS.

Niveau processeur, ils héritent tous les deux d’un CPU Octa-Core (2×2.3 ㎓ + 6×1.8 ㎓). La mémoire embarquée est de 6Go (le Galaxy A52 peut être disponible en 8Go). Pour la capacité de stockage : 128 Go (le Galaxy A52 peut être disponible en 256 Go). On notera au passage la possibilité de venir gonfler cette capacité de stockage de 1To grâce à un lecteur de carte microSD.

Connectivité à son maximum avec Wi-Fi, 4G, 5G même pour le Galaxy A52 5G…

Pour ce qui est de la connectivité mobile, la différence se fait entre les Galaxy A52 et Galaxy A72 et le Galaxy A52 5G. En effet, ce dernier est le seul à bénéficier de la 5G. Pour le reste, les trois téléphones héritent des mêmes caractéristiques en matière de connectivité. À savoir, du Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G+5GHz) et du Bluetooth® v 5.0. De même les trois modèles ont droit à du NFC.

Enfin, ils sont tous dotés d’Android 11 et d’une batterie de 4,500 mAh ​ou 5,000 mAh selon le modèle. La charge quant à elle se fera depuis un port USB-C qui propose une solution Fast Charging de 25W.

Prix et disponibilité.

Le prix recommandé du Galaxy A52 est de 349 €. Celui du Galaxy A52 5G de 429 € et celui du Galaxy A72 de 449 €. Tous les modèles de la série A sont disponibles dans les couleurs Awesome Violet, Awesome Blue, Awesome Black et Awesome White.