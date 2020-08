Test : Sony WH-CH710N, Casque Bluetooth et réduction de bruit active.

Dans ce test, je vais vous présenter le casque Sony WH-CH710N à réduction de bruit active. Le casque proposé par Sony est très léger, agréable et est proposé pour un prix très raisonnable. En effet, pour se le procurer, il faut débourser moins de 150€.



Préambule.

Certes, on ne présente plus Sony, grande marque dans la haute technologie. Sony excelle dans le monde de l’audio et dans cet article, nous allons parcourir un des derniers bijoux proposé par la marque, le casque WH-CH710N. Ainsi, le casque WH-CH710N est présenté comme un casque performant, au son doux et précis, élégant à la réduction de bruit active (NC) performante. Ce test va nous permettre d y voir plus clair.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Type de casque : Over ears

Microphone intégré : Oui

Réduction de bruit : Oui

Version du Bluetooth : 4.1

Impédance : 48 Ohm

Sensibilité : 97 dB

Autonomie : 35h

Charge rapide : Oui (10min de charge pour 60min d’utilisation)

Poids : 240 g

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

Un casque WH-CH710N

Un cable USB-C

Un manuel d’utilisation

Un cable audio (Jack 3.5)