La 6G pour 2030 selon Samsung ! et une vitesse de 1000Gbps.

Alors que la 5G n’est pas encore déployée partout et que certains sceptiques luttent contre la mise en place du réseau 5G, Samsung prévoit que les premiers réseaux 6G devraient être déployés pour 2030.

Le constructeur coréen vient d’annoncer qu’il avait décidé de rejoindre un groupe de travail de sociétés technologiques asiatiques détaillant leurs visions de la 6G. En outre, le constructeur coréen vient de publier un livre blanc sur le sujet.

6G, départ en 2021 ?

C’est en tout cas ce que pense Samsung. Selon le constructeur, la nouvelle technologie sans fil pour le segment des télécoms mobiles devrait faire l’objet d’un démarrage dès l’année prochaine. Il faudra bien sur quelques années avant que la norme soit totalement ratifiée. Selon Samsung, cela se fera d’ici 2028.

Une fois la norme ratifiée, les constructeurs pourront alors s’attaquer à la partie matérielle et développer les composants électroniques, antennes et autres qui serviront au déploiement de la norme.

Samsung a prédit que les réseaux 6G permettraient des applications telles que des services de réalité étendue immersifs, des hologrammes mobiles haute fidélité et des répliques numériques.

La 6G, pas les mêmes gammes de spectres?

Effectivement, selon Samsung, la 6G devra exploiter non plus le GHz (gigahertz) mais le Thz ( Terahertz). Cette gamme de spectres serait davantage plus adéquate pour le développement de la 6G car elle offre un scope plus large de fréquences.

Par ailleurs, selon Samsung, la 6G pourrait atteindre un débit pointe de 1000Gbps et des vitesses d’utilisation de 1 Gb/s. Alors qu’actuellement la 5G propose un débit de pointe de 20 Gb/s.

Reste à voir qui seront les grands acteurs de demain. A noter qu’actuellement le géant asiatique NTT Docomo a d’ores et déjà commencé à travailler sur la 6G. Par ailleurs, China Unicom et ZTE ont signé un accord stratégique pour développer les technologies 6G.