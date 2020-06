Une enquête sur la 5G va être faite par le gouvernement.

Ca y est, c’est reparti comme en 14 ! Euh non comme en 2013, lorsque la 4G est arrivée. La 5G fait peur à certaines personnes et organisations. Suite aux différentes demandes, le gouvernement va mettre en place un groupe de travail pour étudier les possibles effets sur la santé et l’environnement.

Alors que certains pays comme la Corée ont déployé depuis longtemps la 5G sur leur territoire et que plus d’1 million de personnes l’utilisent au quotidien, chez nous en Europe ça patauge encore un peu.

Alors, oui les appels d’offres ont été lancés, et les enchères ont déjà séduit certains opérateurs. Sauf que voilà, certains groupuscules jugent la technologie mauvaise pour la santé et l’environnement.

Ainsi, afin e rassurer tout le monde et de faire taire les mauvaises langues et tout ce qui pourrait être des « Fakes News », le gouvernement a décidé de démarrer une mission d’étude afin d’avoir des résultats clairs et précis sur une quelconque nocivité de la technologie 5G sur l’être humain, mais aussi sur les conséquences que la technologie pourrait avoir sur l’environnement.

La 5G, du travail pour l’été.

Une mission qui sera active durant tout l’été et qui sera à même de rendre ses conclusions dans le courant du mois de septembre.

Le gouvernement fera donc appel à l’IGAS (Inspection générale des affaires sanitaires), le CGEDD (Conseil général de l’environnement et du développement durable) et le CGE (Conseil général des entreprises).

Les organismes auront également la tâche d’évaluer les possibilités et les pratiques à mettre en place par rapport à des pays ou la 5G est déjà active. Et ce, afin de faire une évaluation la plus précise en vue du déploiement des réseaux 5G.

Bref, il y aura de quoi avoir de la matière pour mettre tout ça en place durant les vacances afin de rassurer les citoyens sur les effets nocifs ou non des futurs réseaux 5G qui seront déployés sur le territoire.