Garmin Instinct 2X Solar, de nouvelles montres pour les ultras sportifs.

Garmin® annonce aujourd’hui les nouvelles Garmin Instinct 2X Solar, derniers modèles de la célèbre gamme de montres robustes et connectées Instinct 2. Des montres qui proposent une lampe torche.

Garmin revient une fois de plus dans un domaine qu’elle affectionne ; les produits des aventuriers, des athlètes et des sportifs amateurs de plein air du monde entier. Avec ces nouvelles montres, la marque repousse encore un peu plus les limites des montres connectées.

Garmin Instinct 2X Solar, lampe torche intégrée, l’option qui fait la différence.

L’Instinct 2X Solar est équipé d’une lampe torche à LED intégrée dont la luminosité et la couleur (rouge ou blanche) sont personnalisables. Cette lampe LED permet d’obtenir une visibilité optimale lors d’une installation de campement nocturne ou dans toutes autres situations de la vie.

En outre, il est également possible d’utiliser le mode stroboscopique.

Ce mode permet aux LED de suivre le rythme de votre course. En outre, elle devient ainsi un outil de sécurité pour permettre aux coureurs de rester visibles sur la route. Le constructeur nous fait également savoir au passage que la montre Garmin Instinct 2X Solar bénéficie également d’un mode SOS.

Des outils innovants pour rester connecté et en bonne santé.

Parmi les autres options que propose cette nouvelle montre Garmin Instinct 2X Solar, on retrouve :

Un suivi 24 heures sur 24 de la fréquence cardiaque au poignet, du sommeil, de la fréquence respiratoire, du niveau d’oxygène dans le sang avec le capteur Pulse Ox3.

Des applications sportives intégrées destinées notamment à la course à pied, au vélo, à la natation, à la musculation et bien plus encore, ainsi que des fonctions d’entraînements personnalisées en fonction des données de performance enregistrées par la montre.

Des capteurs intégrés d’une boussole à 3 axes incluant un altimètre barométrique pour

surveiller la météo et les variations d’altitudes.

La fonctionnalité TracBack® qui permet de retourner au point de départ ou à un point de

référence depuis son emplacement.

L’assurance de rester connecté grâce aux notifications intelligentes, aux paiements sans contact Garmin Pay™ et à la boutique d’applications Connect IQ™ 4.

Prix et Disponibilité.

La Garmin Instinct 2X Solar est disponible au prix de vente conseillé de 449,99€ et l’Instinct 2X Solar – Tactical Edition, est disponible au prix de vente conseillé de 499,99€.