Garmin Forerunner 265 et Garmin Forerunner 965, quand l’AMOLED s’invite sur des montres.

La marque Garmin, spécialiste des montres connectées sportives dévoile les Garmin Forerunner 265 et Garmin Forerunner 965. Une nouvelle génération de montres connectées dédiées au sport et qui apporte leur lot de montres nouveautés. Notamment l’arrivée d’un écran AMOLED.

Garmin est un acteur majeur dans le monde du sport au travers de ses montres connectées. La marque qui a connu son apogée à l’époque des GPS de voiture a su très vite prendre la balle au rebond et s’engouffrer dans le segment des objets connectés et plus particulièrement celui des « wearables ». Ainsi, la marque s’est lancée dans la fabrication et le développement de montres connectées mais destinés aux sportifs, aux randonneurs et aux accros de sport extrême.

Garmin Forerunner 265 et Garmin Forerunner 965.

Alors, la marque vient de dévoiler ses deux nouvelles montres Garmin Forerunner 265 et Garmin Forerunner 965. Des montres qui si elles ont chacune leur particularité ont des points communs. Ainsi, la grande évolution de ces nouvelles montres est l’écran. Effectivement, ses montres sont équipées d’écrans AMOLED. On retrouve également des fonctions comme le rapport matinal donnant un aperçu de la qualité du sommeil, des conseils d’entrainement pour la journée et indiquant la VFC (variabilité de la fréquence cardiaque).

Il est également possible pour le porteur de la montre de mesurer la puissance et la dynamique de course à l’aide d’indicateurs comme la cadence de course, la longueur des foulées, le temps de contact avec le sol, etc.

Garmin Connect, l’application smartphone en complément de la montre.

Comme toujours, Garmin souligne que ces nouvelles montres peuvent être associées à votre smartphone et qu’il est possible d’installer l’application Garmin Connect. Celle-ci permettra d’avoir un aperçu total sur votre activité au jour le jour ou de semaine en semaine. L’application permet également d’effectuer certains réglages pour la montre ou encore d’utiliser certaines fonctionnalités.

La Forerunner 265 est dotée d’un suivi avancé du sommeil et d’un score de sommeil, de suivi du stress. Elle est également munie d’un oxymètre de poignet Pulse Ox2, et de fonctions de suivi d’énergie grâce à la Body Battery™, de suivi du cycle menstruel et de la grossesse…

Pour ce qui est de la Forerunner 965, elle possède les mêmes fonctionnalités que la Forerunner 265 plus quelques spécificités supplémentaires comme une cartographie intégrée et la possibilité

de stocker davantage de chansons directement dans la montre. Elle est en outre dotée de la fonction ClimpPro davantage destinée aux grimpeurs, aux cyclistes qui attaquent les cols de montagne.

Prix et Disponibilité.

La Forerunner 965 sera disponible fin mars, au prix de vente conseillé de 649,99 € et la Forerunner 265 est disponible dès maintenant au prix de vente de 499,99 €.