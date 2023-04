MacBook Air 15 pouces : prêt à passer au plus grand format ?

Le nouveau MacBook Air 15 pouces pourrait être disponible d’ici peu. C’est en tout cas ce que laissent penser certaines rumeurs. Un MacBook Air 15 pouces dont la fabrication aurait démarré n février et se poursuit selon les informations de l’analyste Ross Young.

Si jusqu’à présent quand on vous citait le nom de MacBook Air vous pensiez à u ordinateur portable ultra fin d’une taille de 13 pouces, vous allez devoir désormais penser différemment. En effet, il semblerait qu’Apple ait décidé de voir un peu plus grand pour son ultraportable avec l’arrivée d’un nouveau MacBook Air doté d’une dalle de 15 pouces.

MacBook Air 15 pouces, et pourquoi pas plus grand ?

C’est en tout cas ce que certains comme l’analyste Ross Young pensent. De fait, Ross serait bien informé et annonce qu’Apple a démarré la production d’un MacBook Air 15 pouces. Et ce depuis le mois de février. L’ordinateur portable serait déjà en cours de fabrication et pourrait arriver ce mois-ci voir le mois prochain.

Si c’est le cas, les fans de la marque pourraient avoir l’opportunité de profiter de la finesse du MacBook Air tout en profitant d’un écran de 15 pouces et non plus d’un écran de 13 pouces comme c’est le cas actuellement.

Pour ce qui est du reste de la configuration de ce futur MacBook Air 15 pouces on devrait très certainement retrouver une puce Apple M2, une capacité de stockage de 2 To et sans doute plus ou moins les mêmes caractéristiques proposées actuellement par le MacBook Air.

Prix et Disponibilité.

Il faudra voir aussi si la taille de cette nouvelle dalle ne risque pas de faire grimper le prix de ce nouveau venu comme c’est le cas pour la gamme des MacBook Pro. En effet, sur cette gamme Apple fait grimper le prix de près de 800€ entre son modèle 13 pouces et 14 pouces. Bien sûr, il y a aussi d’autres paramètres qui font grimper le prix.