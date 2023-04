Samsung Galaxy Tab S9 Ultra, tout ce qu’il faut savoir !

Depuis quelques semaines, des rumeurs font état d’une possible Samsung Galaxy Tab S9 Ultra qui pourrait bien voir le jour dans le courant de cette année chez Samsung. Une tablette qui devrait conserver un détail de la Samsung Galaxy Tab S8 Ultra, sa taille d’écran.

Alors comme toujours les rumeurs vont bon train quand il s’agit des nouveautés qui doivent arriver chez Samsung. Et cette fois on s’intéresse à ce qui pourrait devenir la nouvelle plus grande tablette que Samsung propose avec la Samsung Galaxy Tab S9 Ultra.

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra, ce qu’on sait !

Alors tout d’abord, cette nouvelle venue devrait embarquer la dernière génération de processeur de Qualcomm à savoir un processeur Snapdragon 8 Gen 2. En outre, ce processeur pourrait être le même que celui proposé pour le Galaxy S23 Ultra à savoir un processeur plus puissant que la normale et estampillé « For Galaxy ». La tablette pourrait également être proposée avec de la mémoire allant jusqu’à 16 Go pour le système d’exploitation et jusqu’à 512 Go pour le stockage.

De la mémoire qui pourrait passer au format UFS 4.0 plutôt que le format UFS 3.1. Certaines rumeurs soulignent aussi le fait que selon le choix de la taille mémoire, la tablette sera équipée ou dépourvue d’un lecteur de carte microSD. Il faudra donc voir au moment de la sortie de la tablette ce qu’il en est.

L’écran lui devrait rester le même avec une taille de 14,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution de 2960 x 1848 et sera tactile. La batterie quant à elle devrait être une batterie d’une capacité de 11 200 mAh et une solution de charge rapide 45W.

Certains bruits courent aussi sur l’intégration de deux caméras arrière qui pourraient venir se situer près de la zone aimantée qui acceptera le S-Pen.

Si n reste dans la même stratégie que la Samsung Galaxy Tab S8 Ultra, on pourrait donc s’attendre à voir débarquer la Samsung Galaxy Tab S9 Ultra aux alentours du 15 aout 2023 lors d’un Galaxy Unpack 2023. Pour ce qui est de son prix, on peut supposer qu’il sera proche de celui proposé par Samsung pour la Samsung Galaxy Tab S8 Ultra, soit aux alentours de 1100€.

Affaire à suivre.