Omate T-ONE et T-ONE S : les nouvelles montres connectées OMATE.

Avec ces nouvelles Omate T-ONE et T-ONE S la marque revient sur le devant de la scène sur le marché des montres connectées pour proposer deux nouveaux modèles de son cru.

Si vous suivez notre actualité, vous n’êtes pas sans savoir que le marché des montres connectées se porte plutôt bien en cette année 2021. De fait, ce segment de marché dans le high-tech a vu ses parts de marché monter en flèche pour ce deuxième trimestre 2021 par rapport à 2020.

C’est donc en toute logique que certaines marquent comme Omate qui propose ce type de produit présente de nouveaux modèles.

À relire également : CES 2020 : Omate x Nash O6L, une montre connectée équipée d’une Virtual SIM. La marque Omate profite elle aussi de sa présence sur le salon de Las Vegas pour dévoiler ses nouveautés. Notamment sa nouvelle montre connectée pour enfant Omate x Nash O6L.

Omate T-ONE et T-ONE S, le petit plus…la température.

Ces nouveaux modèles profitent de l’expertise de la marque et s’offre une nouveauté intéressante. Cette nouveauté c’est un capteur de température. Cette nouveauté sur la montre est issue d’un constat qu’a fait la marque :

« L’un des premiers signes d’infection est l’augmentation de la température de notre corps. C’est la raison pour laquelle Omate a intégré un capteur de température dans sa toute nouvelle gamme de smartwatches ».

Un capteur dont il est possible de suivre les paramètres en temps réel via l’application MyOmate que vous pourrez installer sur votre smartphone. Application qui est disponible sous Android et iOS.

Détail intéressant, la montre est compatible avec plusieurs plateformes de santé. Ainsi, il est possible de synchroniser les données avec votre compte Fitbit.

Omate T-ONE et T-ONE S, toutes les infos sur votre santé.

Si la grosse nouveauté de ces montres est le capteur de température, la montre possède également un moniteur de fréquence cardiaque, un podomètre, un suivi du sommeil, ainsi que des notifications instantanées et différents cadrans pour s’adapter à votre style.

Comme toute montre connectée qui se respecte, ces deux modèles sont IP68 et vous pouvez même nager avec la montre au poignet. L’écran de la montre connectée Omate T-ONE se compose d’un écran rond TT tactile de 1.28 pouce affichant une résolution de 240×240 pixels.

La connexion à votre smartphone se fera via une connexion Bluetooth 5.1. Elle est également munie d’un GPS. La batterie offre une capacité de 230 mAh qui garantit selon le constructeur une autonomie allant jusqu’à sept jours.

Pour ce qui est de la T-ONE S, elle est également dotée d’un capteur ECG / AFE et elle propose également un capteur de mesure d’oxygénation dans le sang (SpO2). L’écran de ce modèle est un peu plus grand avec une taille de 1.32 pouce.

Prix et Disponibilité.

La T-ONE est maintenant disponible au prix de 59$ et la T-ONE S sera disponible fin septembre au prix de 129$.