Green_e GR940, Green_e dévoile un clavier sans fil ABS 100% recyclé.

avec le Green_e GR940, Green_e, société qui a à cœur de rendre une terre meilleure plus écologique annonce la sortie d’un clavier sans fil ABS 100% recyclé. Un clavier qui a été conçu en prenant en compte l’environnement.

La marque Green_e a été créée en 2016 par la startup française IXT Europe. La politique de l’entreprise est de concevoir et fabriquer des produits qui utilise le plus de matière recyclée que possible. La marque propose d’ailleurs un grand nombre d’accessoires comme des accessoires de charge et cela va du produit jusqu’à l’emballage. Cette fois c’est un clavier sans fil pour ordinateur que propose la marque.

Green_e GR9400, un Clavier sans fil ABS 100% recyclé.

Alors, bien sûr, la particularité de ce clavier c’est forcément le fait qu’il s’agit du tout premier clavier 100% économie circulaire, composée d’ABS* 100% recyclé et recyclable de la marque. Concrètement ça veut dire que non seulement le clavier a été conçu avec du plastique recyclé, mais qu’en plus quand vous vous en séparerez, le clavier pourra être recyclé totalement.

Pour le reste, on retrouve ici un clavier sans fil qui dispose de 105 touches silencieuses pleine taille façon « laptop ». On retrouve un schéma classique avec disposition en 3 zones. Soit une zone avec le pavé numérique, une zone avec les touches de déplacements et les fonctions insérer…et la zone principale avec les lettres.

On retrouve également les touches de fonctions sur la partie supérieure du clavier qui permettront d’accéder à certaines commandes. Qui dit sans fil dit forcément alimenté par des piles. Dès lors la marque Green_e a également équipé le clavier d’un indicateur du niveau de batterie. Enfin, pour plus de confort à l’utilisation, le clavier sans fil Green_e GR9400 est doté d’un système qui permet de régler la « hauteur » du clavier. La marque annonce également un poids plume pour son clavier au point selon elle qu’il pourrait être facilement transportable.

Enfin, on notera au passage que si le clavier est sans fil et qu’il exploite la technologie RF 2.4GHz, il est également disponible en version filaire.

Prix et Disponibilité.

Le clavier Green_e GR9400 est disponible en noir et est commercialisé au prix de 24,90€. La version filaire quant à elle est proposée au prix d 19,90€.