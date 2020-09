Galaxy Watch3 Titanium, Samsung propose une montre connectée en Titane.

Samsung vient de dévoiler une nouvelle variante de sa montre connectée Galaxy Watch3 avec la toute nouvelle Galaxy Watch3 Titanium. Une montre connectée spéciale en titane léger.

Alors oui, désormais les montres connectées sont en mesure de presque tout faire en matière de santé. Et cette nouvelle Galaxy Watch3 Titanium reprend toute les fonctionnalités de la version dont elle est issue.

A savoir : contrôle de votre tension artérielle, votre ECG et de votre niveau d’oxygène (SPO2) dans le sang. Elle propose également des programmes intégrés pour faire de l’exercice à domicile et gérer son sommeil.

Galaxy Watch3 Titanium, la même mais en mieux ?

Alors, oui d’un point de vue du design et de ses fonctionnalités, ce modèle n’apporte pas grand-chose de plus. On retrouve donc également le même design avec cet écran rond AMOLED de 45 mm. Avec un verre Corning® Gorilla® Glass DX .

Par ailleurs, on retrouve un processeur Exynos 9110 Dual core 1.15 GHz accompagné de Tizen Based Wearable OS 5.5. Pour la mémoire, la Galaxy Watch3 Titanium se voit dotée de 1GB RAM + 8GB internal storage.

Connectivité sans fil de mise.

Ainsi, elle hérite du Bluetooth v5.0, du Wi-Fi b/g/n, du NFC, du GPS/Glonass/Beidou/Galileo. Notons au passage qu’une version LTE sera également proposée.

Pour la compatibilité avec votre smartphone, il vous suffira d’avoir un smartphone (Galaxy S20 ?) intégrant Android (Android 5.0↑, RAM 1.5GB)↑ou iOS (iPhone 5↑, iOS 9.0↑).

La montre sera dans un premier temps proposée dans la teinte Mystic Black. Vous l’aurez donc compris, la grosse différence se situe réellement dans le matériau utilisé pour ce modèle à savoir du titane léger.

Notons au passage que Samsung devrait également proposé le même modèle mais avec un cadran non pas de 45mm: 1.4” (34mm) mais de 41mm: 1.2” (30mm).

Prix et disponibilité.

La Galaxy Watch3 Titanium sortira le 18 septembre. Le prix de vente recommandé est de 649,- €.