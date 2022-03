Avec le Distributeur connecté de croquettes Purelect, vous allez pouvoir distribuer des croquettes à votre chat même quand vous êtes en vacances depuis votre smartphone.

La marque Purelect qui propose toute une gamme de petit-électro a décidé d’ajouter une gamme d’objets connectés à son catalogue. Alors, oui la marque avait déjà un Robot Cuiseur Connecté Multifonctions mais cette fois la marque propose un objet pour le moins insolite.

LuluPet, la litière connectée pour votre chat. Eh oui, désormais même votre chat a droit à sa litière connectée. De fait, une entreprise américaine basée à San Diego propose LuluPet, une litière connectée. Mais pour quoi faire ?

Distributeur connecté de croquettes, pourquoi pas ?

Quand les vacances arrivent et que vous avez des animaux de compagnie, vous devez souvent faire appel à une tierce personne qui viendra les nourrir. Ou alors, les déposer dans un « chenil ».

Si vous n’avez que des chats ou un petit chien, Purelect propose une alternative avec ce Distributeur connecté de croquettes. En effet, associé à votre connexion internet et à votre smartphone via une application, il vous sera possible de charger l’appareil de croquettes pour les distribuer sporadiquement à votre animal de compagnie.

Le Distributeur connecté de croquettes est doté d’un réservoir d’une capacité de 6 litres. Le dispositif est télécommandable à distance depuis votre smartphone via les applications Tuya Smart et Smart Life.

Une programmation pour des repas réguliers.

La marque assure qu’il est possible de programmer la distribution jusqu’à 10 repas par jour. À noter qu’il est possible de donner des croquettes à la demande également.

L’appareil de forme cubique présente une taille de 20.8 x 37 x 31.8 cm (Longueur x Largeur x Hauteur) pour un poids de 2.16Kg. Détail intéressant, la gamelle pour votre animal fait partie intégrante du Distributeur connecté de croquettes et est antidérapante. Ce qui évitera que votre animal de compagnie ne partent avec et que des croquettes se retrouvent un peu partout sur votre sol.

À noter au passage que la marque propose également dans la même philosophie, une Fontaine à eau connectée pour compléter l’offre pour votre animal de compagnie.

Prix et Disponibilité.

Le Distributeur connecté de croquettes est proposé au prix public de 99€ dans les magasins distributeurs de la marque.