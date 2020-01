TP-Link annonce le Deco 5G sur le CES 2020, quand 5G et Wi-Fi font la paire.

TP-Link, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de produits réseau Wi-Fi, a annoncé la sortie du Deco 5G. Un nouveau dispositif dans sa gamme Deco qui ajoute le data mobile au data fixe.

Le CES 2020 a fermé ces portes jeudi dernier, mais nous avons encore beaucoup de news à écrire. Il est vrai que le salon a été assez riche pour nous en termes de nouveautés en matière de produits sans fil.

Tellement que nous avons encore plein de choses à vous dire et des produits à vous présenter. Donc cette semaine sera encore bien remplie de CES 2020.

Cette fois c’était à nouveau TP-Link qui est arrivé avec une nouveauté. Un produit qui vient gonfler la gamme baptisée « Deco » du constructeur.

Deco 5G, si jamais vus n’avez pas de connexion fibre ou câble.

La particularité de ce nouvel appareil est qu’il est équipé d’un lecteur de carte SIM et d’un modem 5G. Concrètement donc, insérez la carte SIM de votre opérateur et vous vous connecterez à internet via la 5G. Le Deco 5G fonctionne donc à la manière d’une Bouygues Box 4G.

Bien sûr, outre la compatibilité avec la norme 5G capable d’atteindre des débits max. de 2,33 Gbps, le Deco 5G est également équipé de WiFi 6. A ce propose, il propose une solution WiFi 6 tri-bande: 4800 Mbps (5 GHz-2) + 1200 Mbps (5 GHz-1) + 574 Mbps (2,4 GHz). Il sera cependant toujours possible de s’y connecter en filaire au travers de ses 2 ports Ethernet Gigabit (2.5Gbit pour l’un des deux).

Compatible avec les autres produits de la gamme Deco.

Faisant partie de la gamme Deco, il pourra venir se greffer à un réseau de boitiers Deco déjà existant. Il fonctionnera dès lors en réseau maillé (Mesh) pour élargir la portée du signal Wi-Fi.

Par ailleurs, il sera facile de le configurer et de l’intégrer au réseau via l’App TP-Link Deco. Enfin, TP-Link poursuit dans sa stratégie en matière de design pour ce Deco 5G qui se veut design de quoi pouvoir siéger sur le buffet du salon sans dénaturer la décoration intérieure.