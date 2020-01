FitBit et Garmin jugés coupables de violation de brevet !

Bonne nouvelle pour Philips et moins bonne nouvelle pour FitBit et Garmin. En effet, les autorités américaines de réglementation du commerce ont voté pour que les vendeurs de vêtements FitBit et Garmin soient poursuivis pour violation de brevets détenus par Philips.

Les ventes d’objets connectés de FitBit et Garmin pourraient bien s’arrêter nettes si Philips obtient gain de cause à 100%. En effet, Philips avait entamé une procédure en justice à l’encontre de Garmin et FitBit. Une procédure pour utilisation illicite de certains brevets. Brevets qui ont permis la fabrication de certains objets connectés des deux « coupables ».

Et c’est sur ce point des brevets qu’a eu lieu le litige. Litige pour lequel les autorités américaines de réglementation du commerce ont mis Philips dans son droit.

Une interdiction qui pourrait faire mal !

Fort de ce résultat, Philips a demandé l’imposition de droits de douane ou l’interdiction d’importation aux entreprises, après les avoir accusées d’avoir utilisé ses brevets de façon abusive ou sans autorisation.

Une affaire qui n’Une affaire qui n’est cependant pas encore tout à fait résolue. De fait, l’USITC a noté qu’elle n’a pas encore pris sa décision » sur le fond de l’affaire « . Bien qu’elle ait ouvert l’enquête. Une audience suivra une fois qu’un juge sera nommé.

Toutefois, il n’est pas impossible que d’ici là un accord à l’amiable soit trouvé entre les différentes parties. D’autant qu’on vous le rappelle Google est en cours de tractation pour reprendre FitBit pour un montant de 2,1 milliards de dollars.