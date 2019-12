Huawei P40, les premières indiscrétions débarquent.

Pas toujours facile pour un smartphone de rester discret et hors des radars des journalistes high-tech comme nous. Et c’est le cas pour le Huawei P40 qui sera dévoilé en mars 2020 (aux dires de Richard Yu lui-même).

Alors ça y est, les premières informations officielles concernant le futur smartphone de Huawei le P40 commencent à arriver. Ainsi, on sait déjà que le smartphone arrivera en mars 2020. On peut donc supposer qu’il ne sera pas présenté lors du MWC de Barcelone qui se déroulera du 24 au 27 février.

Huawei P40, un smartphone toujours dépourvu des services Google.

Alors, on pourrait dire que ça commence mal pour ce smartphone. En tout cas en Europe ou nous sommes confrontés à l’usage des services de Google tous les jours. Ce manque est toujours pour le moment d’actualité tant que l’état américain n’aura pas validé ou donné des licences aux entreprises américaines pour travailler et commercer avec Huawei.

Du coup, pas de Google services, Play Store, Gmail, Google Maps, WhatsApp…d’installer en natif sur le nouveau P40 smartphone.

Pour le reste, un peu plus d’informations.

Alors on apprend que le téléphone aura droit à des bords courbés de toute part. La batterie qu’il embarquera ne sera pas au final une batterie au graphène, mais bien une batterie Lithuum-ion. Le P40 devrait intégrer la dernière puce du constructeur chinois à savoir une puce Kirin 990 qui rendra le smartphone compatible 5G.

Pour ce qui est de l’écran, on devrait trouver un écran d’une taille de 6.7 pouces. Soit un écran sensiblement plus grand que ce que proposait Huawei pour ses P30 Pro et Mate30 Pro.

Enfin, toujours selon certaines photos qui circulent et qui semblent se confirmer, le P40 héritera bien d’un espace 5 capteurs photo à l’arrière.